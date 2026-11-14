У США відновили авіасполучення після масштабного збою – тисячі рейсів скасували та затримали

У США скасували загальнонаціональну заборону на зльоти літаків, запроваджену через масштабний збій у системі управління повітряним рухом. Обмеження діяли близько 5 годин і спричинили масові затримки та скасування авіарейсів. Про це повідомляють американські ЗМІ, пише УНН.

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Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) дозволило відновити зльоти після перебоїв у роботі телекомунікаційної інфраструктури, які зачепили диспетчерські центри по всій країні.

За повідомленнями ЗМІ, через масштабний збій скасували близько 4700 авіарейсів, а ще приблизно 10 тисяч затримали. Авіасполучення відновлюється поступово, оскільки аеропортам необхідно впоратися з накопиченим потоком літаків і пасажирів.

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За інформацією CNN, у Національному аеропорту імені Рональда Рейгана поблизу Вашингтона через масову зупинку рейсів закінчилися вільні місця для стоянки літаків.

Подібні проблеми виникли й в інших великих аеропортах США. Літаки, які вже перебували в повітрі, могли здійснювати посадку, однак нові злети тимчасово заборонили з міркувань безпеки.

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За даними Reuters, це була лише друга загальнонаціональна зупинка злетів у США після терактів 11 вересня 2001 року.

Американська влада продовжує з'ясовувати причини технічного збою. Міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін заявив, що наразі немає ознак навмисної атаки.

Попри скасування обмежень, наслідки масштабного збою можуть впливати на розклад авіарейсів упродовж вихідних.

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