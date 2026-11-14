В США восстановили авиасообщение после масштабного сбоя — тысячи рейсов отменили и задержали

В США отменили общенациональный запрет на взлёты самолётов, введённый из-за масштабного сбоя в системе управления воздушным движением. Ограничения действовали около 5 часов и привели к массовым задержкам и отменам авиарейсов. Об этом сообщают американские СМИ, пишет УНН.

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило возобновить взлёты после сбоев в работе телекоммуникационной инфраструктуры, которые затронули диспетчерские центры по всей стране.

По сообщениям СМИ, из-за масштабного сбоя отменили около 4700 авиарейсов, а ещё примерно 10 тысяч задержали. Воздушное сообщение постепенно восстанавливается, поскольку аэропортам необходимо справиться с накопившимся потоком самолётов и пассажиров.

В аэропортах возник транспортный коллапс

По информации CNN, в Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана недалеко от Вашингтона из-за массовой остановки рейсов закончились свободные места для стоянки самолётов.

Подобные проблемы возникли и в других крупных аэропортах США. Самолёты, которые уже находились в воздухе, могли совершать посадку, однако новые взлёты временно запретили по соображениям безопасности.

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По данным Reuters, это была лишь вторая общенациональная остановка взлётов в США после терактов 11 сентября 2001 года.

Американские власти продолжают выяснять причины технического сбоя. Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин заявил, что в настоящее время нет признаков преднамеренной атаки.

Несмотря на отмену ограничений, последствия масштабного сбоя могут влиять на расписание авиарейсов в течение выходных.

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