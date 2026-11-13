В США назвали причину приостановки вылетов самолётов по всей стране — что произошло
Киев • УНН
FAA запретило вылеты из всех американских аэропортов из-за технического сбоя. Прибывающие международные рейсы обслуживаются в индивидуальном порядке.
В США 13 ноября ввели общенациональный запрет на вылеты самолетов из аэропортов из-за сообщений о техническом сбое оборудования. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) издало экстренное распоряжение из соображений безопасности, сообщает Axios, пишет УНН.
Детали
Согласно сообщению FAA, все самолеты, готовившиеся к вылету, должны оставаться на земле до дальнейших указаний Федерального командного центра авиации.
В связи с чрезвычайными обстоятельствами и из соображений безопасности по распоряжению Федерального командного центра авиации во всех аэропортах введен запрет на вылеты. Все самолеты, готовящиеся к вылету, должны оставаться на земле до дальнейших сообщений
В то же время международные рейсы, прибывающие в США, будут обслуживаться в индивидуальном порядке.
Что известно о причинах ограничений
По сообщениям американских авиапассажиров и экипажей, ограничения связаны с неисправностью оборудования или систем связи, которые используют авиадиспетчеры.
В то же время в самом распоряжении FAA указаны чрезвычайные обстоятельства и необходимость гарантировать безопасность полетов, однако не уточняется, какое именно оборудование вышло из строя.
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