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В США назвали причину приостановки вылетов самолётов по всей стране — что произошло

Киев • УНН

 • 6814 просмотра

FAA запретило вылеты из всех американских аэропортов из-за технического сбоя. Прибывающие международные рейсы обслуживаются в индивидуальном порядке.

В США назвали причину приостановки вылетов самолётов по всей стране — что произошло

В США 13 ноября ввели общенациональный запрет на вылеты самолетов из аэропортов из-за сообщений о техническом сбое оборудования. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) издало экстренное распоряжение из соображений безопасности, сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Согласно сообщению FAA, все самолеты, готовившиеся к вылету, должны оставаться на земле до дальнейших указаний Федерального командного центра авиации.

В связи с чрезвычайными обстоятельствами и из соображений безопасности по распоряжению Федерального командного центра авиации во всех аэропортах введен запрет на вылеты. Все самолеты, готовящиеся к вылету, должны оставаться на земле до дальнейших сообщений

– говорится в распоряжении.

В то же время международные рейсы, прибывающие в США, будут обслуживаться в индивидуальном порядке.

Что известно о причинах ограничений

По сообщениям американских авиапассажиров и экипажей, ограничения связаны с неисправностью оборудования или систем связи, которые используют авиадиспетчеры.

В то же время в самом распоряжении FAA указаны чрезвычайные обстоятельства и необходимость гарантировать безопасность полетов, однако не уточняется, какое именно оборудование вышло из строя.

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Степан Гафтко

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