Шапаренко погано почувається, Бондар трохи втомлений - Мальдера про стан гравців перед матчем з Північною Ірландією

Андреа Мальдера

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера повідомив, що півзахисник Микола Шапаренко погано себе почуває, а захисник Валерій Бондар має втому, а тому їх участь у матчі проти Північної Ірландії під питанням. Про це Мальдера заявив напередодні матчу Ліги націй, передає УНН.

Так, як воротар завтра вийде Анатолій Трубін… ще буде одне одне тренування, але у мене в планах поставити його на ворота. Що стосується інших гравців, то, на жаль, Микола Шапаренко погано почувається. І також Валерій Бондар, який трошки втомлений, після останньої кількості матчів. Це все по наших втратах - сказав Мальдера.

Він додав, що решта викликаних гравців готові виходити на поле.

Нагадаємо

У суботу, 14 листопада, збірна України на виїзді у рамках п’ятого туру Ліги націй, який може стати вирішальним, зустрінеться із лідером групи 2В - Північною Ірландією.