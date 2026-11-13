Шапаренко плохо себя чувствует, Бондар немного устал — Мальдера о состоянии игроков перед матчем с Северной Ирландией

Андреа Мальдера

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера сообщил, что полузащитник Николай Шапаренко плохо себя чувствует, а защитник Валерий Бондарь испытывает усталость, поэтому их участие в матче против Северной Ирландии под вопросом. Об этом Мальдера заявил накануне матча Лиги наций, передает УНН.

Да, вратарём завтра выйдет Анатолий Трубин… ещё будет одна тренировка, но в моих планах поставить его в ворота. Что касается остальных игроков, то, к сожалению, Николай Шапаренко плохо себя чувствует. А также Валерий Бондарь, который немного устал после последнего количества матчей. Это всё по нашим потерям - сказал Мальдера.

Он добавил, что остальные вызванные игроки готовы выйти на поле.

Напомним

В субботу, 14 ноября, сборная Украины в гостях в рамках пятого тура Лиги наций, который может стать решающим, встретится с лидером группы 2В — Северной Ирландией.