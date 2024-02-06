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ДБР підтвердило, що відкрило справу щодо можливих зловживань у Нацбанку

ДБР підтвердило, що відкрило справу щодо можливих зловживань у Нацбанку

Київ • УНН

 • 236088 перегляди

ДБР підтвердило, що розслідує справу за фактом можливого зловживання службовим становищем директором юридичного департаменту Національного банку України.

Державне бюро розслідувань підтвердило, що розслідує кримінальне провадження щодо можливих зловживань директора юридичного департаменту Національного банку України Олександра Зими. Про це йдеться у відповіді Територіального управління ДБР, розташованого у Києві на запит УНН.

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Литвинова І.В. від 28.11.2023 у справі №757/51901/23-к розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2023

- йдеться у відповіді на запит.

У ДБР додали, що наразі розслідування справи триває.

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Нагадаємо

Із власних джерел УНН стало відомо, що ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, директором юридичного департаменту Олександром Зимою. Кримінальна справа стосується листа Нацбанку до ФГВФО за підписом Зими, який одночасно є головою адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. У листі він рекомендував Фонду відмовитися від чотирьох позовів, які банк "Конкорд" подав проти НБУ ще до того, як було ухвалено рішення про його ліквідацію й введено тимчасову адміністрацію. ФГВФО рекомендацію Зими виконав.

Минулого року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Процес позбавлення банківської установи ліцензії відбувається без суду. Звісно, власники, акціонери банків можуть оскаржувати рішення регулятора - НБУ, уже після ухвалення ним рішення про ліквідацію банку, однак, загалом процес виведення банківської установи з ринку, якщо він запущений, є безповоротним. 

Окрім того, в Україні не урегульовано питання проведення ліквідації прибуткового банку. Як заявляла співвласниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
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