ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Государственное бюро расследований подтвердило, что расследует уголовное производство относительно возможных злоупотреблений директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы. Об этом говорится в ответе Территориального управления ГБР, расположенного в Киеве на запрос УНН.

В соответствии с постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева Литвинова И.В. от 28.11.2023 по делу №757/51901/23-к начато досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований 28.12.2023 - говорится в ответе на запрос.

В ГБР добавили, что сейчас расследование дела продолжается.

Напомним

Из собственных источников УНН стало известно, что ГБР открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям, директором юридического департамента Александром Зимой. Уголовное дело касается письма Нацбанка в ФГВФЛ за подписью Зимы, который одновременно является главой административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В письме он рекомендовал Фонду отказаться от четырех исков, которые банк "Конкорд" подал против НБУ еще до того, как было принято решение о его ликвидации и введена временная администрация. ФГВФЛ рекомендацию Зимы выполнил.

В прошлом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым.

Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.