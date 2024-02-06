Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
  •  45191 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
  •  125921 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
  •  145335 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
  •  137065 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  146234 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  253565 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  344388 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  330755 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  289785 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  282360 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 09:44  •  45191 просмотра

Read in English

ГБР подтвердило, что расследует дело по факту возможного злоупотребления служебным положением директором юридического департамента Национального банка Украины.

Государственное бюро расследований подтвердило, что расследует уголовное производство относительно возможных злоупотреблений директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы. Об этом говорится в ответе Территориального управления ГБР, расположенного в Киеве на запрос УНН.

В соответствии с постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева Литвинова И.В. от 28.11.2023 по делу №757/51901/23-к начато досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований 28.12.2023

- говорится в ответе на запрос.

В ГБР добавили, что сейчас расследование дела продолжается.

Image

Напомним

Из собственных источников УНН стало известно, что ГБР открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям, директором юридического департамента Александром Зимой. Уголовное дело касается письма Нацбанка в ФГВФЛ за подписью Зимы, который одновременно является главой административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В письме он рекомендовал Фонду отказаться от четырех исков, которые банк "Конкорд" подал против НБУ еще до того, как было принято решение о его ликвидации и введена временная администрация. ФГВФЛ рекомендацию Зимы выполнил.

В прошлом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым. 

Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
kyievo-pecherska-lavraКиево-Печерская лавра
ukrainaУкраина
kievКиев
ДБР підтвердило, що відкрило справу щодо можливих зловживань у Нацбанку
SBI confirms that it has opened a case on possible abuses at the National Bank
Новости по теме

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

ГБР подтвердило, что расследует дело по факту возможного злоупотребления служебным положением директором юридического департамента Национального банка Украины.

Криминал и ЧП •   •  45191 просмотра
Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

"Отпустите": Безуглая призвала Раду не затягивать с объявлением ее выхода из фракции

Народный депутат Марьяна Безуглая обратилась к руководству Рады с просьбой не затягивать с объявлением о выходе из фракции "Слуга народа".

Политика •   •  13051 просмотра
"Отпустите": Безуглая призвала Раду не затягивать с объявлением ее выхода из фракции

Экс-главу Верховного Суда Князева отстранили от осуществления правосудия

Высший совет правосудия временно отстранил бывшего председателя Верховного Суда судью Всеволода Князева от осуществления правосудия до 6 апреля 2024 года в связи с расследованием дела о получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Криминал и ЧП •   •  10452 просмотра
Экс-главу Верховного Суда Князева отстранили от осуществления правосудия

россияне атаковали Берислав беспилотниками: ранена 55-летняя женщина

Оккупационные войска трижды сбросили взрывчатку с дрона вблизи гуманитарного штаба, в результате чего пострадала 55-летняя женщина. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести

Война •   •  12782 просмотра
россияне атаковали Берислав беспилотниками: ранена 55-летняя женщина

В Минобороны Британии показали, как проходят обучение украинские хирурги

Британские военные хирурги обучают украинских коллег, как оказывать помощь раненым солдатам.

Война •   •  12801 просмотра
В Минобороны Британии показали, как проходят обучение украинские хирурги

Малюська прокомментировал расследование Bihus.Info о СБУ: "Стыд за работу спецслужбы"

Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал необходимость усиления контроля за действиями украинских спецслужб после того, как расследование Bihus. Info выявило, что СБУ вела слежку за журналистами.

Криминал и ЧП •   •  10690 просмотра
Малюська прокомментировал расследование Bihus.Info о СБУ: "Стыд за работу спецслужбы"

Экс-правоохранителю, который стал прокурором "днр", объявили подозрение в госизмене

Бывшему сотруднику прокуратуры Донецкой области, который изменил присяге в 2014 году, грозит лишение свободы на срок от 15 лет до пожизненного с конфискацией имущества.

Война •   •  12391 просмотра
Экс-правоохранителю, который стал прокурором "днр", объявили подозрение в госизмене

На Прикарпатье произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,6 произошло в 12 км к востоку от Яремче в Ивано-Франковской области 6 февраля 2024 года на глубине 4 км.

Общество •   •  11873 просмотра
На Прикарпатье произошло землетрясение

Поставки оружия и создание совместных производств обсудил заместитель Умерова с чиновниками Норвегии

Заместитель министра обороны Украины во время визита в Норвегию обсудил закупку оружия непосредственно у норвежских оборонных компаний и налаживание совместного производства оружия в Украине.

Война •   •  13898 просмотра
Поставки оружия и создание совместных производств обсудил заместитель Умерова с чиновниками Норвегии

Более 1 тыс. лицам сообщено о подозрении в преступлениях против нацбезопасности с начала полномасштабного вторжения - ГБР

С начала вторжения рф более 1000 человек получили сообщение о подозрении в совершении преступлений против национальной безопасности, таких как государственная измена и сотрудничество с россией.

Война •   •  14518 просмотра
Более 1 тыс. лицам сообщено о подозрении в преступлениях против нацбезопасности с начала полномасштабного вторжения - ГБР