ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
Киев • УНН
ГБР подтвердило, что расследует дело по факту возможного злоупотребления служебным положением директором юридического департамента Национального банка Украины.
Государственное бюро расследований подтвердило, что расследует уголовное производство относительно возможных злоупотреблений директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы. Об этом говорится в ответе Территориального управления ГБР, расположенного в Киеве на запрос УНН.
В соответствии с постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева Литвинова И.В. от 28.11.2023 по делу №757/51901/23-к начато досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований 28.12.2023
В ГБР добавили, что сейчас расследование дела продолжается.
Напомним
Из собственных источников УНН стало известно, что ГБР открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям, директором юридического департамента Александром Зимой. Уголовное дело касается письма Нацбанка в ФГВФЛ за подписью Зимы, который одновременно является главой административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В письме он рекомендовал Фонду отказаться от четырех исков, которые банк "Конкорд" подал против НБУ еще до того, как было принято решение о его ликвидации и введена временная администрация. ФГВФЛ рекомендацию Зимы выполнил.
В прошлом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым.
Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
ГБР подтвердило, что расследует дело по факту возможного злоупотребления служебным положением директором юридического департамента Национального банка Украины.
"Отпустите": Безуглая призвала Раду не затягивать с объявлением ее выхода из фракции
Народный депутат Марьяна Безуглая обратилась к руководству Рады с просьбой не затягивать с объявлением о выходе из фракции "Слуга народа".
Экс-главу Верховного Суда Князева отстранили от осуществления правосудия
Высший совет правосудия временно отстранил бывшего председателя Верховного Суда судью Всеволода Князева от осуществления правосудия до 6 апреля 2024 года в связи с расследованием дела о получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.
россияне атаковали Берислав беспилотниками: ранена 55-летняя женщина
Оккупационные войска трижды сбросили взрывчатку с дрона вблизи гуманитарного штаба, в результате чего пострадала 55-летняя женщина. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести
В Минобороны Британии показали, как проходят обучение украинские хирурги
Британские военные хирурги обучают украинских коллег, как оказывать помощь раненым солдатам.
Малюська прокомментировал расследование Bihus.Info о СБУ: "Стыд за работу спецслужбы"
Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал необходимость усиления контроля за действиями украинских спецслужб после того, как расследование Bihus. Info выявило, что СБУ вела слежку за журналистами.
Экс-правоохранителю, который стал прокурором "днр", объявили подозрение в госизмене
Бывшему сотруднику прокуратуры Донецкой области, который изменил присяге в 2014 году, грозит лишение свободы на срок от 15 лет до пожизненного с конфискацией имущества.
На Прикарпатье произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 2,6 произошло в 12 км к востоку от Яремче в Ивано-Франковской области 6 февраля 2024 года на глубине 4 км.
Поставки оружия и создание совместных производств обсудил заместитель Умерова с чиновниками Норвегии
Заместитель министра обороны Украины во время визита в Норвегию обсудил закупку оружия непосредственно у норвежских оборонных компаний и налаживание совместного производства оружия в Украине.
Более 1 тыс. лицам сообщено о подозрении в преступлениях против нацбезопасности с начала полномасштабного вторжения - ГБР
С начала вторжения рф более 1000 человек получили сообщение о подозрении в совершении преступлений против национальной безопасности, таких как государственная измена и сотрудничество с россией.