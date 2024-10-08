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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 07:47  •  16539 просмотра

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Следователи Печерского управления полиции Киева планируют провести ряд следственных действий по делу Александра Зимы. Они намерены установить круг потерпевших и допросить директора юридического департамента НБУ.

Следователи Печерского управления полиции г. Киева планируют провести ряд следственных действий в уголовном производстве относительно возможного злоупотребления властью и служебным положением директором юридического департамента Национального банка Украины Александром Зимой, в частности установить круг потерпевших и допросить Зиму. Об этом сообщили правоохранители в ответ на запрос УНН.

По результатам изучения материалов уголовного производства следователем планируется провести все необходимые следственные действия, в том числе установление круга потерпевших и их допрос, а также проведение допросов Александра Зимы и Юлии Соседки и других

- говорится в ответе на запрос.

Напомним

В конце декабря 2023 года Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением главным юристом НБУ. Дело касается письма Нацбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкордом" против НБУ.  В документе говорилось о четырех исках банка к НБУ, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Они были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.  Стоит отметить, что Зима, кроме юридического департамента Нацбанка, возглавляет также Административный совет Фонда гарантирования вкладов физлиц.

По словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд

Спустя более 9 месяцев следователи ГБР передали дело главного юриста Нацбанка в Управление полиции в Печерском районе Киева. По мнению совладелицы "Конкорда" Юлии Соседки, таким образом правоохранители пытаются затягивать расследование. При этом следователи ГБР так и не выполнили решение суда о признании Юлии Соседки потерпевшей в уголовном производстве.

Добавим

Ранее эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта в комментарии УНН отметил, что Зима имеет покровителя, а потому чувствует свою безнаказанность. По его словам, главный юрист Нацбанка Александр Зима - это человек, приближенный к главе НБУ Андрею Пышному. Именно поэтому он уверен, что его не будут преследовать в соответствии с действующим законодательством за допущенные нарушения.

В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ7 октября 2024, 12:47 • 118974 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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