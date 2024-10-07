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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ

В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 12:47  •  25963 просмотра

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Полиция Печерского района Киева расследует возможное злоупотребление служебным положением директором юрдепартамента НБУ Зимой. Дело касается письма НБУ к ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд".

В Управлении полиции Печерского района Киева подтвердили, что расследуют уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением директором юридического департамента Национального банка Украины Александром Зимой. Об этом говорится в ответе правоохранителей на запрос УНН.

"В соответствии со статьей 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины решение о передаче уголовного производства по подследственности в другой орган, согласно действующему законодательству принимается исключительно прокурором в уголовном производстве. Поэтому по результатам изучения уголовного производства прокуратура приняла решение о передаче материалов уголовного производства в другой орган, а именно в Печерский УП ГУНП в г. Киеве", - говорится в ответе правоохранителей.

Напомним

В конце декабря 2023 года Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением главным юристом НБУ. Дело касается письма Нацбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкордом" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка к НБУ, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Они были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию. Стоит отметить, что Зима, кроме юридического департамента Нацбанка, возглавляет также Административный совет Фонда гарантирования вкладов физлиц.

По словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд

Спустя более 9 месяцев следователи ГБР передали дело главного юриста Нацбанка в Управление полиции в Печерском районе Киева. По мнению совладелицы "Конкорда" Юлии Соседки, таким образом правоохранители пытаются затягивать расследование. При этом следователи так и не выполнили решение суда о признании Юлии Соседки потерпевшей в уголовном производстве.

Добавим

Ранее эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта в комментарии УНН отметил, что Зима имеет покровителя, а потому чувствует свою безнаказанность. По его словам, главный юрист Нацбанка Александр Зима - это человек, приближенный к главе НБУ Андрею Пышному. Именно поэтому он уверен, что его не будут преследовать в соответствии с действующим законодательством за допущенные нарушения.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП