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Чергова спроба затягування. Справу проти головного юриста Нацбанку передали з ДБР до Нацполіції

Чергова спроба затягування. Справу проти головного юриста Нацбанку передали з ДБР до Нацполіції

Київ • УНН

 • 28281 перегляди

Кримінальне провадження щодо Олександра Зими передали з ДБР до Печерського управління поліції. Юлія Сосєдка, співвласниця банку "Конкорд", вважає це спробою затягування справи.

Кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем директором юридичного департаменту Національного банку України Олександром Зимою передали з Державного бюро розслідувань до Печерського управління поліції. Про це повідомила співвласниця банку "Конкорд" Юлія Сосєдка, пише УНН.

Контекст

ДБР підтвердило, що розслідує кримінальне провадження за ймовірне зловживання службовим положенням головним юристом НБУ Зимою. Справа стосується листа Нацбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підписом Зими, яким він рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкордом" проти НБУ.  У документі йшлося про чотири позови банку до НБУ, у яких "Конкорд" вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Вони були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію. Ще у квітні суд зобовʼязав слідчих ДБР визнати Юлію Сосєдку потерпілою по справі, однак слідчі так і не виконали судову ухвалу.

Друзі, я вже вам розповідала, що слідчі Державного бюро розслідувань понад 4 місяці ігнорують рішення суду і не визнають мене потерпілою у кримінальному провадженні, порушуючи мої конституційні права. Очевидно, що спостерігається затягування розслідування з боку ДБР. Тепер вони знайшли новий шлях. Замість того, щоб дотримуватись Конституції і визнати мене потерпілою, ДБР відфутболило справу до Нацполіції,

написала Юлія Сосєдка на своїй сторінці у Facebook.

Вона не виключає, що таким чином справу проти головного юриста НБУ намагаються поховати.

Така поведінка слідчого органу свідчить про те, що хтось використовує адміністративний ресурс, щоб заблокувати розгляд справи по суті. Це підриває справедливість процесу і перешкоджає захисту моїх законних прав, що викликає серйозні сумніви щодо об'єктивності та неупередженості слідства,

- додала Юлія Сосєдка.

Вона також наголосила, що акціонери "Конкорду" продовжать боротьбу за відновлення справедливості щодо банку, який незаконно позбавили ліцензії, навіть якщо доведеться через суд вимагати обʼєктивного розслідування справи проти Зими.

Сподіваюся, що слідчі Печерського управління поліції не йтимуть шляхом ДБР, визнають мене потерпілою у справі й врешті решт передадуть кримінальне провадження на розгляд суду,

- додала Юлія Сосєдка.

Додамо

Про те, що в ДБР давно існує практика невиконання рішень слідчих суддів раніше розповів УНН і керуючий партнер адвокатського обʼєднання "Dexter", адвокат Богдан Коваль. За його словами, слідчі, зокрема, не поспішають визнавати осіб потерпілими у кримінальних провадженнях, адже після цього їм додається більше роботи. 

Експерт з питань безпеки Сергій Шабовта не виключає, що головний юрист Нацбанку Олександр Зима має впливового покровителя, адже є людиною, наближеною до голови НБУ Андрія Пишного. Експерт переконаний, що саме тому Зима впевнений, що його не переслідуватимуть відповідно до чинного законодавства за допущені порушення. 

Нагадаємо

Акціонери банку "Конкорд" оскаржили рішення НБУ про виведення банку з ринку, і Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав позбавлення "Конкорду" банківської ліцензії незаконним і скасував його. Проте процес ліквідації, якщо він розпочався, не може бути зупинений відповідно до чинного законодавства. Навіть якщо суди визнають дії регулятора неправомірними, банк все одно буде виведений з ринку, і це лише підтверджує недосконалість українського законодавства.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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