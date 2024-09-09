Чергова спроба затягування. Справу проти головного юриста Нацбанку передали з ДБР до Нацполіції

Кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем директором юридичного департаменту Національного банку України Олександром Зимою передали з Державного бюро розслідувань до Печерського управління поліції. Про це повідомила співвласниця банку "Конкорд" Юлія Сосєдка, пише УНН.

Контекст

ДБР підтвердило, що розслідує кримінальне провадження за ймовірне зловживання службовим положенням головним юристом НБУ Зимою. Справа стосується листа Нацбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підписом Зими, яким він рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкордом" проти НБУ. У документі йшлося про чотири позови банку до НБУ, у яких "Конкорд" вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Вони були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію. Ще у квітні суд зобовʼязав слідчих ДБР визнати Юлію Сосєдку потерпілою по справі, однак слідчі так і не виконали судову ухвалу.

Друзі, я вже вам розповідала, що слідчі Державного бюро розслідувань понад 4 місяці ігнорують рішення суду і не визнають мене потерпілою у кримінальному провадженні, порушуючи мої конституційні права. Очевидно, що спостерігається затягування розслідування з боку ДБР. Тепер вони знайшли новий шлях. Замість того, щоб дотримуватись Конституції і визнати мене потерпілою, ДБР відфутболило справу до Нацполіції,