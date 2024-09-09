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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Очередная попытка затягивания. Дело против главного юриста Нацбанка передали из ГБР в Нацполицию

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 08:27  •  2650 просмотра

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Уголовное производство в отношении Александра Зимы передали из ГБР в Печерское управление полиции. Юлия Соседка, совладелица банка "Конкорд", считает это попыткой затягивания дела.

Уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением директором юридического департамента Национального банка Украины Александром Зимой передали из Государственного бюро расследований в Печерское управление полиции. Об этом сообщила совладелица банка "Конкорд" Юлия Соседка, пишет УНН.

Контекст

ГБР подтвердило, что расследует уголовное производство за вероятное злоупотребление служебным положением главным юристом НБУ Зимой. Дело касается письма Нацбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкордом" против НБУ.  В документе говорилось о четырех исках банка к НБУ, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Они были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию. Еще в апреле суд обязал следователей ГБР признать Юлию Соседку потерпевшей по делу, однако следователи так и не выполнили судебное решение.

Друзья, я уже вам рассказывала, что следователи Государственного бюро расследований более 4 месяцев игнорируют решение суда и не признают меня потерпевшей в уголовном производстве, нарушая мои конституционные права. Очевидно, что наблюдается затягивание расследования со стороны ГБР. Теперь они нашли новый путь. Вместо того, чтобы придерживаться Конституции и признать меня потерпевшей, ГБР отфутболило дело в Нацполицию,

написала Юлия Соседка на своей странице в Facebook.

Она не исключает, что таким образом дело против главного юриста НБУ пытаются похоронить.

Такое поведение следственного органа свидетельствует о том, что кто-то использует административный ресурс, чтобы заблокировать рассмотрение дела по существу. Это подрывает справедливость процесса и препятствует защите моих законных прав, что вызывает серьезные сомнения в объективности и беспристрастности следствия,

- добавила Юлия Соседка.

Она также подчеркнула, что акционеры "Конкорда" продолжат борьбу за восстановление справедливости в отношении банка, который незаконно лишили лицензии, даже если придется через суд требовать объективного расследования дела против Зимы.

Надеюсь, что следователи Печерского управления полиции не будут идти по пути ГБР, признают меня потерпевшей по делу и в конце концов передадут уголовное производство на рассмотрение суда,

- добавила Юлия Соседка.

Добавим

О том, что в ГБР давно существует практика невыполнения решений следственных судей ранее рассказал УНН и управляющий партнер адвокатского объединения "Dexter", адвокат Богдан Коваль. По его словам, следователи, в частности, не спешат признавать лиц потерпевшими в уголовных производствах, ведь после этого им прибавляется больше работы. 

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта не исключает, что главный юрист Нацбанка Александр Зима имеет влиятельного покровителя, ведь является человеком, приближенным к главе НБУ Андрею Пышному. Эксперт убежден, что именно поэтому Зима уверен, что его не будут преследовать в соответствии с действующим законодательством за допущенные нарушения. 

Напомним

Акционеры банка "Конкорд" обжаловали решение НБУ о выводе банка с рынка, и Днепропетровский окружной административный суд признал лишение "Конкорда" банковской лицензии незаконным и отменил его. Однако процесс ликвидации, если он начался, не может быть остановлен в соответствии с действующим законодательством. Даже если суды признают действия регулятора неправомерными, банк все равно будет выведен с рынка, и это лишь подтверждает несовершенство украинского законодательства.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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