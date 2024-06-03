Суд визнав незаконним рішення Нацбанку про ліквідацію банку "Конкорд" - Сосєдка

Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення Національного банку України про відкликання ліцензії та ліквідацію банку "Конкорд". Про це повідомила співвласниця фінансової установи Олена Сосєдка, пише УНН.

У серпні мине рік, як Національний банк України ухвалив рішення про відкликання ліцензії в банку "Конкорд". Майже рік усіма доступними законними методами ми з командою боремося за відновлення прав, які, на наше переконання, були порушені. І ось ми здобули важливу перемогу - Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав протиправним та постановив скасувати рішення Правління Національного банку України від 01.08.2023 року № 265-рш "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Конкорд" - написала Сосєдка на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, у своєму рішенні судді спиралися на практику ЄСПЛ та посилалися на Конвенцію про захист прав та свобод людини. "Це важливо, адже судді вказали, що відкликання банківської ліцензії у "Конкорду" є втручанням у право на мирне володіння майном. Майнові права є основоположними правами людини, і кожен з нас захищений від свавільного втручання в них з боку, зокрема, і держави. Про це важливо пам’ятати всім", - підкреслила Сосєдка.

Водночас, за її словами, таке відновлення справедливості і скасування рішення НБУ не поверне банк "Конкорд". Адже за українським законодавством навіть визнання протиправним рішення регулятора про відкликання ліцензії та ліквідацію банку не відновлює того становища банку, яке існувало до наказу про його ліквідацію.

"Але ми ще маємо право на відшкодування заподіяної шкоди. Ми продовжуємо рухатися вперед. Також ми виконуємо обіцянку, яку дали вам, нашим клієнтам, – друзям і партнерам, про те, що ліквідація банку відбуватиметься прозоро", - підкреслила Сосєдка.

Нагадаємо

Попри війну в Україні процес виведення банків з ринку не зупинився. Так, з 24 лютого 2022 року процес ліквідації був розпочатий щодо 8 банків. Минулого року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Процес позбавлення банківської установи ліцензії відбувається без суду. Звісно, власники, акціонери банків можуть оскаржувати рішення регулятора - НБУ, уже після ухвалення ним рішення про ліквідацію банку, однак, загалом процес виведення банківської установи з ринку, якщо він запущений, є безповоротним.

Окрім того, в Україні не урегульовано питання проведення ліквідації прибуткового банку. Як заявляла співвласниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.