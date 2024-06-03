Суд признал незаконным решение Нацбанка о ликвидации банка "Конкорд" - Соседка
Киев • УНН
Днепропетровский окружной административный суд признал незаконным и отменил решение Национального банка Украины об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд".
Днепропетровский окружной административный суд признал противоправным и отменил решение Национального банка Украины об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд". Об этом сообщила совладелица финансового учреждения Елена Соседка, пишет УНН.
В августе пройдет год, как Национальный банк Украины принял решение об отзыве лицензии в банке "Конкорд". Почти год всеми доступными законными методами мы с командой боремся за восстановление прав, которые, по нашему убеждению, были нарушены. И вот мы одержали важную победу - Днепропетровский окружной административный суд признал противоправным и постановил отменить решение Правления Национального банка Украины от 01.08.2023 года № 265-рш " Об отзыве банковской лицензии и ликвидации акционерного общества "Акционерный коммерческий банк "Конкорд"
По ее словам, в своем решении судьи опирались на практику ЕСПЧ и ссылались на Конвенцию о защите прав и свобод человека. "Это важно, ведь судьи указали, что отзыв банковской лицензии у "Конкорда" является вмешательством в право на мирное владение имуществом. Имущественные права являются основополагающими правами человека, и каждый из нас защищен от произвольного вмешательства в них со стороны, в частности, и государства. Об этом важно помнить всем", - подчеркнула соседка.
В то же время, по ее словам, такое восстановление справедливости и отмена решения НБУ не вернет банк "Конкорд". Ведь по украинскому законодательству даже признание противоправным решения регулятора об отзыве лицензии и ликвидации банка не восстанавливает того положения банка, которое существовало до приказа о его ликвидации.
"Но мы еще имеем право на возмещение причиненного вреда. Мы продолжаем двигаться вперед. Также мы выполняем обещание, которое дали вам, нашим клиентам, - друзьям и партнерам, о том, что ликвидация банка будет происходить прозрачно", - подчеркнула соседка.
Напомним
Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В прошлом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора-НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является безвозвратным.
Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.
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