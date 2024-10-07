У поліції підтвердили, що розслідують справу за фактом можливих зловживань головним юристом НБУ

ukenru
Ексклюзив
09:27 • 18921 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

08:43 • 64178 перегляди

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 109691 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 154318 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 218084 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 153985 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 134058 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 126835 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 176533 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77066 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
91 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 92550 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 93170 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 93352 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 88058 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 78426 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 78426 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 218063 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 176524 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 208919 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 541279 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 8411 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 23658 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 29953 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 49547 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 47712 перегляди
Актуальне
У поліції підтвердили, що розслідують справу за фактом можливих зловживань головним юристом НБУ

У поліції підтвердили, що розслідують справу за фактом можливих зловживань головним юристом НБУ

Київ • УНН

 • 122242 перегляди

Поліція Печерського району Києва розслідує можливе зловживання службовим становищем директором юрдепартаменту НБУ Зимою. Справа стосується листа НБУ до ФГВФО щодо відкликання позовів банку "Конкорд".

В Управлінні поліції Печерського району Києва підтвердили, що розслідують кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем директором юридичного департаменту Національного банку України Олександром Зимою. Про це йдеться у відповіді правоохоронців на запит УНН.

"Відповідно до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України рішення щодо передачі кримінального провадження за підслідністю до іншого органу, згідно чинного законодавства приймається виключно прокурором у кримінальному провадженні. Тож за результатами вивчення кримінального провадження прокуратура прийняла рішення про передачу матеріалів кримінального провадження до іншого органу, а саме до Печерського УП ГУНП у м. Києві", - йдеться у відповіді правоохоронців.

Нагадаємо

У кінці грудня 2023 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем головним юристом НБУ. Справа стосується листа Нацбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підписом Зими, яким він рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкордом" проти НБУ. У документі йшлося про чотири позови банку до НБУ, у яких "Конкорд" вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Вони були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію.  Варто зазначити, що Зима, окрім юридичного департаменту Нацбанку, очолює також Адміністративну раду Фонду гарантування вкладів фізосіб.

За словами співвласниці "Конкорду" Олени Сосєдки, своїми вказівками Зима позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд

Через понад 9 місяців слідчі ДБР передали справу головного юриста Нацбанку до Управління поліції в Печерському районі Києва. На думку співвласниці "Конкорду" Юлії Сосєдки, таким чином правоохоронці намагаються затягувати розслідування. При цьому слідчі так і не виконали рішення суду щодо визнання Юлії Сосєдки потерпілою у кримінальному провадженні.

Додамо

Раніше експерт з питань безпеки Сергій Шабовта в коментарі УНН зазначив, що Зима має покровителя, а тому відчуває свою безкарність. За його словами, головний юрист Нацбанку Олександр Зима – це людина, наближена до голови НБУ Андрія Пишного. Саме тому він впевнений, що його не переслідуватимуть відповідно до чинного законодавства за допущені порушення.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.65
Bitcoin
$86,687.20
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.24
Золото
$3,053.61
Ethereum
$2,060.94