У поліції підтвердили, що розслідують справу за фактом можливих зловживань головним юристом НБУ
Київ • УНН
Поліція Печерського району Києва розслідує можливе зловживання службовим становищем директором юрдепартаменту НБУ Зимою. Справа стосується листа НБУ до ФГВФО щодо відкликання позовів банку "Конкорд".
В Управлінні поліції Печерського району Києва підтвердили, що розслідують кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем директором юридичного департаменту Національного банку України Олександром Зимою. Про це йдеться у відповіді правоохоронців на запит УНН.
"Відповідно до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України рішення щодо передачі кримінального провадження за підслідністю до іншого органу, згідно чинного законодавства приймається виключно прокурором у кримінальному провадженні. Тож за результатами вивчення кримінального провадження прокуратура прийняла рішення про передачу матеріалів кримінального провадження до іншого органу, а саме до Печерського УП ГУНП у м. Києві", - йдеться у відповіді правоохоронців.
Нагадаємо
У кінці грудня 2023 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем головним юристом НБУ. Справа стосується листа Нацбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підписом Зими, яким він рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкордом" проти НБУ. У документі йшлося про чотири позови банку до НБУ, у яких "Конкорд" вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Вони були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію. Варто зазначити, що Зима, окрім юридичного департаменту Нацбанку, очолює також Адміністративну раду Фонду гарантування вкладів фізосіб.
За словами співвласниці "Конкорду" Олени Сосєдки, своїми вказівками Зима позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.
Через понад 9 місяців слідчі ДБР передали справу головного юриста Нацбанку до Управління поліції в Печерському районі Києва. На думку співвласниці "Конкорду" Юлії Сосєдки, таким чином правоохоронці намагаються затягувати розслідування. При цьому слідчі так і не виконали рішення суду щодо визнання Юлії Сосєдки потерпілою у кримінальному провадженні.
Додамо
Раніше експерт з питань безпеки Сергій Шабовта в коментарі УНН зазначив, що Зима має покровителя, а тому відчуває свою безкарність. За його словами, головний юрист Нацбанку Олександр Зима – це людина, наближена до голови НБУ Андрія Пишного. Саме тому він впевнений, що його не переслідуватимуть відповідно до чинного законодавства за допущені порушення.