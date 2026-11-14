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MIM-104 Patriot

Польща призупинила фінансування закупівель американської зброї для України – Туск пояснив причину

Київ • УНН

 • 6042 перегляди

Варшава тимчасово не фінансуватиме нові закупівлі американської зброї для України через високі оборонні витрати й бюджетний дефіцит.

Польща призупинила фінансування закупівель американської зброї для України – Туск пояснив причину

Польща тимчасово припиняє виділяти додаткові кошти на закупівлю американського озброєння для України в межах програми PURL. Причиною стали значні витрати Варшави на власну оборону та високий дефіцит державного бюджету. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в інтерв'ю TVP Info, пише УНН.

Деталі

За словами польського прем'єра, країна вже надала Україні масштабну військову допомогу та продовжує її підтримувати, однак наразі не планує нових внесків до програми PURL.

На цьому етапі ми не виділятимемо додаткових коштів на проєкт PURL, тобто європейських грошей для закупівлі американської зброї для України. Оскільки ми дуже багато витрачаємо на власне озброєння, допомагали й продовжуємо допомагати Україні справді у великих масштабах

– заявив Туск.

Він зазначив, що вже повідомив генерального секретаря НАТО Марка Рютте про рішення Варшави. Польський прем'єр пояснив його значним бюджетним дефіцитом і оборонними витратами, які є одними з найвищих у Європі.

Що відомо про програму PURL

Ініціатива PURL, започаткована в липні 2025 року, передбачає закупівлю американської зброї для України коштом європейських держав і Канади.

За даними українського уряду, протягом першого року роботи програми 29 країн профінансували постачання озброєння на понад 6,7 млрд доларів.

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Міністерство оборони України повідомляло, що завдяки цьому механізму країна отримувала близько 95% ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot і до 90% ракет для інших систем протиповітряної оборони. Також через PURL закуповували боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди та авіабомби.

Загальний внесок Польщі до програми становив 100 млн доларів. Про виділення цих коштів Варшава оголосила в листопаді 2025 року, а згодом вони увійшли до спільного пакета допомоги на 500 млн доларів разом із фінансуванням Німеччини та Норвегії.

Раніше Bloomberg повідомляв, що надходження внесків до PURL сповільнилося, а нестача фінансування вже погоджених пакетів досягла приблизно 2 млрд доларів. На цьому тлі США планували закликати союзників по НАТО збільшити фінансову участь у програмі.

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Степан Гафтко

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