Польша приостановила финансирование закупок американского оружия для Украины — Туск объяснил причину

Польша временно прекращает выделять дополнительные средства на закупку американского вооружения для Украины в рамках программы PURL. Причиной стали значительные расходы Варшавы на собственную оборону и высокий дефицит государственного бюджета. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью TVP Info, пишет УНН.

Детали

По словам польского премьера, страна уже оказала Украине масштабную военную помощь и продолжает ее поддерживать, однако в настоящее время не планирует новых взносов в программу PURL.

На данном этапе мы не будем выделять дополнительные средства на проект PURL, то есть европейские деньги на закупку американского оружия для Украины. Поскольку мы очень много тратим на собственное вооружение, помогали и продолжаем помогать Украине действительно в больших масштабах – заявил Туск.

Он отметил, что уже сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте о решении Варшавы. Польский премьер объяснил его значительным бюджетным дефицитом и расходами на оборону, которые являются одними из самых высоких в Европе.

Что известно о программе PURL

Инициатива PURL, запущенная в июле 2025 года, предусматривает закупку американского оружия для Украины за счет европейских государств и Канады.

По данным украинского правительства, в течение первого года работы программы 29 стран профинансировали поставки вооружения на сумму более 6,7 млрд долларов.

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Министерство обороны Украины сообщало, что благодаря этому механизму страна получала около 95% ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и до 90% ракет для других систем противовоздушной обороны. Также через PURL закупались боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и авиабомбы.

Общий взнос Польши в программу составил 100 млн долларов. О выделении этих средств Варшава объявила в ноябре 2025 года, а впоследствии они вошли в общий пакет помощи на 500 млн долларов вместе с финансированием Германии и Норвегии.

Ранее Bloomberg сообщал, что поступление взносов в PURL замедлилось, а нехватка финансирования уже согласованных пакетов достигла примерно 2 млрд долларов. На этом фоне США планировали призвать союзников по НАТО увеличить финансовое участие в программе.

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