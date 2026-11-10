Украина осталась без новых ракет PAC-3 в октябре: Европа ждет разрешения США на поставки — СМИ

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Европейские партнеры Украины по-прежнему ожидают согласования Вашингтона на поставку ракет-перехватчиков PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot в рамках программы PURL. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Вашингтоне Алекс Рауфоглу в своем сообщении в социальной сети X от 10 ноября, передает УНН.

Отметим, что в течение октября Украина не получила ни одной ракеты PAC-3 из ранее утвержденных дополнительных американских пакетов помощи.

Европейские союзники все еще ожидают зеленого света от Вашингтона на поставку Украине ракет PAC-3 через программу PURL, сообщили мне источники. Тем временем в октябре Украина не получила ни одной ракеты PAC-3 из предыдущих дополнительных пакетов помощи США – написал журналист.

По его информации, вопрос передачи ракет остается нерешенным, несмотря на готовность европейских стран обеспечить соответствующие поставки в рамках механизма закупки американского вооружения.

Справочно

Программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) предусматривает финансирование закупок американского оружия для Украины за счет государств-партнеров. Она позволяет союзникам оплачивать вооружение, которое Украина определяет среди своих приоритетных оборонных потребностей. Ракеты PAC-3 используют для комплексов Patriot, чтобы иметь возможность перехватывать баллистические цели. Поэтому задержки их поставок имеют особое значение для украинской противовоздушной обороны на фоне российских ракетных атак.

Контекст

О задержке с поставками Украине ракет PAC-3 стало известно еще в октябре 2026 года. В то же время передача ракет PAC-2, которые используются преимущественно для поражения самолетов и крылатых ракет, продолжалась. RFE/RL.

В итоге в ситуацию вмешалось НАТО. Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская призвала страны Альянса передать Украине ракеты для Patriot из имеющихся запасов, не ожидая производства новых перехватчиков.

На этом фоне 30 октября Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет PAC-3 MSE ориентировочной стоимостью 2,1 млрд долларов. Однако ожидаемые сроки их поставки охватывают период с четвертого квартала 2030 года по четвертый квартал 2033 года.

Напомним

В конце октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Украина получила от США лишь 24 ракеты-перехватчика Patriot за последние три месяца", тогда как ей нужно гораздо больше.