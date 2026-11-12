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Зеленский обсудил с Рютте дефицит ракет для ПВО: НАТО готово помочь с PAC-2 и PAC-3

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Зеленский сообщил Рютте о дефиците противобаллистических ракет и трудностях с перехватом реактивных дронов рф. НАТО готово содействовать поставкам PAC-2 и PAC-3.

Зеленский обсудил с Рютте дефицит ракет для ПВО: НАТО готово помочь с PAC-2 и PAC-3
Владимир Зеленский и Марк Рютте

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, во время которой поднял вопрос усиления украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление президента.

Глава государства подчеркнул дефицит противобаллистических ракет и проблемы с перехватом российских реактивных беспилотников.

Детали

По словам Зеленского, ситуация с защитой украинского неба остается сложной из-за масштабных российских атак с применением ракет, управляемых авиабомб и ударных беспилотников.

"Спасибо за постоянную поддержку в защите украинского неба. Сейчас очень сложно из-за большого количества российских ракет и дронов. Только за первую неделю этого месяца Россия запустила 115 ракет различных типов, тысячи управляемых авиабомб и реактивных "шахедов", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что Россия использует дефицит противобаллистических ракет в Украине для ударов по энергетической инфраструктуре. Дополнительные трудности, по его словам, создают перебои в работе Starshield вдоль линии фронта и на временно оккупированных украинских территориях.

"Помимо постоянного дефицита противобаллистических ракет, которым пользуется Россия, чтобы разрушать нашу энергетику, значительные сложности создают перебои в работе Starshield вдоль линии фронта и на временно оккупированных украинских территориях. Это значительно ограничивает возможности перехватывать реактивные "шахеды". Конечно, выигрывают от этого только россияне, – подчеркнул глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что на фоне активизации трехсторонних мирных переговоров Украина должна иметь достаточное количество средств противовоздушной обороны для защиты от российских атак.

"Теперь, когда активизировались трехсторонние переговоры, важно, чтобы Украина не осталась с пустыми пусковыми установками ПВО и имела возможность защищать себя. Искусственные ограничения не работают на мир – они работают на агрессора", – заявил президент.

Зеленский также поблагодарил Генерального секретаря НАТО Марка Рютте за готовность содействовать обеспечению Украины ракетами PAC-2 и PAC-3, которые используются в системах противовоздушной обороны Patriot.

Напомним 

Ранее УНН писал, что европейские партнеры Украины ждут разрешения Вашингтона на передачу PAC-3 через PURL. В октябре Украина не получила ни одной такой ракеты.

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитика
Энергетика
Воздушная тревога
Война в Украине
Электроэнергия
Марк Рютте
НАТО
Вашингтон
MIM-104 Patriot
Владимир Зеленский