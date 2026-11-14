"Укрпошта" випустить марку із салом, часником та соліннями – коли вона з'явиться

"Укрпошта" анонсувала випуск нової поштової марки "Українське сало", на якій зобразили одну з найвідоміших страв української кухні. Марку введуть в обіг 16 листопада, а її тираж становитиме 540 тисяч примірників, пише УНН.

Деталі

На новій марці зобразили сало в традиційному поєднанні з часником, зеленою цибулею та соліннями.

Випуск присвячений українському салу, яке давно стало не лише популярним продуктом національної кухні, а й одним із впізнаваних гастрономічних символів України.

Загалом "Укрпошта" планує випустити 540 тисяч примірників марки "Українське сало". Вона офіційно надійде в поштовий обіг у понеділок, 16 листопада 2026 року.

"Укрпошта" змінила порядок роботи відділень через повітряні тривоги: як це працюватиме