"Укрпочта" выпустит марку с салом, чесноком и соленьями — когда она появится

"Укрпочта" анонсировала выпуск новой почтовой марки "Украинское сало", на которой изобразили одно из самых известных блюд украинской кухни. Марку введут в обращение 16 ноября, а её тираж составит 540 тысяч экземпляров, пишет УНН.

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На новой марке изобразили сало в традиционном сочетании с чесноком, зелёным луком и соленьями.

Выпуск посвящён украинскому салу, которое давно стало не только популярным продуктом национальной кухни, но и одним из узнаваемых гастрономических символов Украины.

Всего "Укрпочта" планирует выпустить 540 тысяч экземпляров марки "Украинское сало". Она официально поступит в почтовое обращение в понедельник, 16 ноября 2026 года.

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