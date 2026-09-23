"Укрпошта" изменила порядок работы отделений из-за воздушных тревог: как это будет работать

"Укрпошта" ввела новый порядок работы городских отделений с несколькими операционными окнами. Отныне сотрудники в первую очередь будут принимать посылки, а вторым приоритетом станет их выдача — обе операции будут осуществляться вне общей очереди. Об этом сообщил генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смилянский, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что сотрудники в первую очередь будут принимать отправления, которые можно будет оформить вне общей очереди. Вторым приоритетом станет выдача посылок — ее также будут осуществлять вне очереди. В компании объяснили такое решение необходимостью ускорить движение отправлений из-за возможного сокращения рабочего времени во время воздушных тревог.

По словам гендиректора "Укрпошты", если посылку принять до объявления тревоги, у нее будет больше шансов попасть на сортировку и отправиться в тот же день.

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В то же время финансовые услуги, в частности выплата пенсий и проведение платежей, и впредь будут предоставляться в обычном порядке. В "Укрпоште" отметили, что такие операции можно осуществить в тот же день даже после завершения воздушной тревоги.

Новый порядок уже введен более чем в 90% городских отделений, в которых имеется более одного операционного окна. Там "Экспресс-окно" будет работать по новым правилам.

Правила работы отделений во время "желтого" и "красного" уровней воздушной тревоги пока остаются без изменений. В то же время "Укрпошта" готовит предложения относительно особенностей работы национального почтового оператора в зимний период.

Следующим шагом компания называет запуск станций самообслуживания и увеличение количества почтоматов.

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