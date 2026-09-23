"Укрпошта" змінила порядок роботи відділень через повітряні тривоги: як це працюватиме

"Укрпошта" запровадила новий порядок роботи міських відділень із кількома операційними вікнами. Відтепер працівники насамперед прийматимуть посилки, а другим пріоритетом буде їхня видача — обидві операції здійснюватимуть поза загальною чергою. Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, пише УНН.

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Зазначається, що працівники першочергове прийматимуть відправлення, які можна буде оформити поза загальною чергою. Другим пріоритетом стане видача посилок – її також здійснюватимуть поза чергою. У компанії пояснили таке рішення необхідністю пришвидшити рух відправлень через можливі скорочення робочого часу під час повітряних тривог.

За словами гендиректора "Укрпошти", якщо посилку прийняти до оголошення тривоги, вона матиме більше шансів потрапити на сортування та відправитися того самого дня.

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Водночас фінансові послуги, зокрема виплата пенсій та проведення платежів, і надалі надаватимуться у звичайному порядку. В "Укрпошті" зазначили, що такі операції можна здійснити того самого дня навіть після завершення повітряної тривоги.

Новий порядок уже запроваджено більш ніж у 90% міських відділень, які мають понад одне операційне вікно. Там "Експрес-вікно" працюватиме за новими правилами.

Правила роботи відділень під час "жовтого" та "червоного" рівнів повітряної тривоги наразі залишаються без змін. Водночас "Укрпошта" готує пропозиції щодо особливостей роботи національного поштового оператора в зимовий період.

Наступним кроком компанія називає запуск станцій самообслуговування та збільшення кількості поштоматів.

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