"Укрпошта" змінила порядок роботи відділень через повітряні тривоги: як це працюватиме

$44.790.0851.330.03
ukenru
07:46 • 8064 перегляди
Ранкова атака рф на Київ забрала життя людини, кількість постраждалих зростаєPhoto
06:00 • 14310 перегляди
росія за ранок атакувала дві АЗС у Києві, в області зачепило чотири райони
04:43 • 19656 перегляди
лавров прибув до Нью-Йорка і сьогодні зустрінеться з Рубіо: говоритимуть про війну в Україні
03:15 • 23481 перегляди
Бельгія отримала ще 3 F-35, що наближає передачу Україні винищувачів F-16
23 вересня, 02:17 • 23256 перегляди
В Україні створили загородження "Чагарник", яке за секунду перерізає оптоволокно FPV-дронівPhoto
23 вересня, 01:17 • 19060 перегляди
Прем'єрка Японії Такаїчі на першій зустрічі із Зеленським пообіцяла продовжити підтримку України
23 вересня, 00:56 • 16633 перегляди
Латвія та Естонія запровадять національні санкції проти російських олігархів Усманова та Фрідмана після скасування обмежень ЄС
22 вересня, 23:57 • 15400 перегляди
Зеленський попросив Трампа залучити Сі Цзіньпіна до тиску на путіна
22 вересня, 23:14 • 14084 перегляди
Зеленський підсумував, про що вдалося поговорити з Трампом і які будуть подальші дії для припинення війни з рф
22 вересня, 22:56 • 12078 перегляди
Угода США, Гренландії та Данії: що вона передбачає і як змінить безпеку в Арктиці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1.4м/с
68%
748мм
Популярнi новини
Принцеса Діана за 2 місяці до смерті пожартувала про власний похорон22 вересня, 23:06 • 21179 перегляди
Тейлор Свіфт анонсувала нову пісню "Patient Zero"23 вересня, 00:06 • 19770 перегляди
Памела Андерсон відмовилася від свого правила та з'явилася на публіці з яскравим макіяжем23 вересня, 01:05 • 19505 перегляди
Що таке КАБ: дальність, швидкість та протидіяPhotoVideo04:10 • 17228 перегляди
Осіннє рівнодення 2026: точний час, народні прикмети та традиції05:15 • 13549 перегляди
Публікації
Баскетбольна Євроліга 2026/27: старт сезону та перші матчіPhoto05:30 • 12079 перегляди
Осіннє рівнодення 2026: точний час, народні прикмети та традиції05:15 • 13665 перегляди
Що таке КАБ: дальність, швидкість та протидіяPhotoVideo04:10 • 17335 перегляди
Європа посилюватиме авіаційну спроможність для боротьби з лісовими пожежами - Урсула фон дер Ляєн22 вересня, 13:46 • 37464 перегляди
Печатка про перетин кордону: чи потрібна вона українцям і що робити, якщо її немає22 вересня, 13:06 • 42909 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Нью-Йорк
Китай
Реклама
УНН Lite
Трампа-молодшого хочуть допитати через гроші на весілля від олігарха зі зв'язками з путіним07:19 • 3848 перегляди
Джордж Лукас планував ще три фільми "Зоряних війн", але "вирішив піти" з режисуриVideo05:39 • 7976 перегляди
Памела Андерсон відмовилася від свого правила та з'явилася на публіці з яскравим макіяжем23 вересня, 01:05 • 19609 перегляди
Тейлор Свіфт анонсувала нову пісню "Patient Zero"23 вересня, 00:06 • 19870 перегляди
Принцеса Діана за 2 місяці до смерті пожартувала про власний похорон22 вересня, 23:06 • 21279 перегляди
Актуальне
Серіали
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136
ФАБ-500

"Укрпошта" змінила порядок роботи відділень через повітряні тривоги: як це працюватиме

Київ • УНН

 • 142 перегляди

У міських відділеннях посилки прийматимуть і видаватимуть поза чергою. Новий порядок уже діє більш ніж у 90% таких відділень.

"Укрпошта" змінила порядок роботи відділень через повітряні тривоги: як це працюватиме

"Укрпошта" запровадила новий порядок роботи міських відділень із кількома операційними вікнами. Відтепер працівники насамперед прийматимуть посилки, а другим пріоритетом буде їхня видача — обидві операції здійснюватимуть поза загальною чергою. Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що працівники першочергове прийматимуть відправлення, які можна буде оформити поза загальною чергою. Другим пріоритетом стане видача посилок – її також здійснюватимуть поза чергою. У компанії пояснили таке рішення необхідністю пришвидшити рух відправлень через можливі скорочення робочого часу під час повітряних тривог. 

За словами гендиректора "Укрпошти", якщо посилку прийняти до оголошення тривоги, вона матиме більше шансів потрапити на сортування та відправитися того самого дня.

Правила роботи дитсадків у Києві під час тривоги: що мають знати батьки21.09.26, 18:29 • 7080 переглядiв

Водночас фінансові послуги, зокрема виплата пенсій та проведення платежів, і надалі надаватимуться у звичайному порядку. В "Укрпошті" зазначили, що такі операції можна здійснити того самого дня навіть після завершення повітряної тривоги.

Новий порядок уже запроваджено більш ніж у 90% міських відділень, які мають понад одне операційне вікно. Там "Експрес-вікно" працюватиме за новими правилами.

Правила роботи відділень під час "жовтого" та "червоного" рівнів повітряної тривоги наразі залишаються без змін. Водночас "Укрпошта" готує пропозиції щодо особливостей роботи національного поштового оператора в зимовий період.

Наступним кроком компанія називає запуск станцій самообслуговування та збільшення кількості поштоматів.

Уряд встановив нові вимоги до сигналу "Повітряна тривога"18.09.26, 11:59 • 3900 переглядiв

Ольга Розгон

Суспільство
Повітряна тривога
Укрпошта