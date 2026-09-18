Уряд встановив нові вимоги до сигналу "Повітряна тривога"

Кабінет міністрів встановив нові правила подачі сигналу "Повітряна тривога". Тепер його тривалість залежатиме від рівня загрози, а жовтий рівень подаватимуть диференційовано за районами. Про це передає УНН з посиланням на урядову постанову №1128.

Сигнал "Повітряна тривога" складається із звукового сигналу "Увага всім" та голосового повідомлення про рівень загрози засобів повітряного нападу: "червоний рівень", "жовтий рівень - йдеться у постанові.

Тривалість сигналу "Повітряна тривога" становить у разі встановлення:

червоного рівня - 1 хвилина;

жовтого рівня - 30 секунд.

Сигнал "Повітряна тривога" у разі встановлення жовтого рівня загрози подається з диференціацією за районами. Сигнал "Відбій повітряної тривоги" подається шляхом трансляції відповідного голосового повідомлення без подачі звукового сигналу "Увага всім".

Також уряд встановив, що суб’єкти господарювання (торгові центри, магазини тощо) повинні інформувати персонал та відвідувачів про наявність укриття та безпечного простору шляхом розміщення на входах до приміщень, будівель, споруд чи територій, їх зовнішніх стінах табличок з написом "Об’єкт забезпечений укриттям", або "Об’єкт забезпечений безпечним простором", або "Об’єкт не забезпечений укриттям", а також визначити порядок дій персоналу в разі сигналу "Повітряна тривога".

Нагадаємо

Кабінет міністрів визначив порядок роботи залізничного транспорту під час жовтого та червоного рівнів повітряної тривоги. Зокрема, за жовтого рівня рух поїздів, посадка та висадка пасажирів дозволяються, тоді як у разі червоного рівня посадка та висадка припиняються, а пасажири та працівники мають прослідувати в укриття.