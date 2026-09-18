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Правительство установило новые требования к сигналу «Воздушная тревога»

Киев • УНН

 • 3336 просмотра

Сигнал будет длиться минуту при красном и 30 секунд при жёлтом уровне. Жёлтую угрозу будут объявлять дифференцированно по районам.

Правительство установило новые требования к сигналу «Воздушная тревога»

Кабинет министров установил новые правила подачи сигнала "Воздушная тревога".  Теперь его продолжительность будет зависеть от уровня угрозы, а желтый уровень будут подавать дифференцированно по районам. Об этом передает УНН со ссылкой на постановление правительства №1128

Сигнал "Воздушная тревога" состоит из звукового сигнала "Внимание всем" и голосового сообщения об уровне угрозы средств воздушного нападения: "красный уровень", "желтый уровень

- говорится в постановлении.

Продолжительность сигнала "Воздушная тревога" составляет в случае установления: 

  • красного уровня - 1 минута; 
    • желтого уровня - 30 секунд. 

      Сигнал "Воздушная тревога" в случае установления желтого уровня угрозы подается с дифференциацией по районам. Сигнал "Отбой воздушной тревоги" подается путем трансляции соответствующего голосового сообщения без подачи звукового сигнала "Внимание всем". 

      Также правительство установило, что субъекты хозяйствования (торговые центры, магазины и т. п.) должны информировать персонал и посетителей о наличии укрытия и безопасного пространства путем размещения на входах в помещения, здания, сооружения или на территории, на их внешних стенах табличек с надписью "Объект обеспечен укрытием", или "Объект обеспечен безопасным пространством", или "Объект не обеспечен укрытием", а также определить порядок действий персонала в случае сигнала "Воздушная тревога". 

      Напомним

      Кабинет министров определил порядок работы железнодорожного транспорта во время желтого и красного уровней воздушной тревоги. В частности, при желтом уровне движение поездов, посадка и высадка пассажиров разрешаются, тогда как в случае красного уровня посадка и высадка прекращаются, а пассажиры и работники должны проследовать в укрытие. 

      Павел Башинский

      Общество
      Воздушная тревога
      Кабинет Министров Украины