Правительство установило новые требования к сигналу «Воздушная тревога»

Кабинет министров установил новые правила подачи сигнала "Воздушная тревога". Теперь его продолжительность будет зависеть от уровня угрозы, а желтый уровень будут подавать дифференцированно по районам. Об этом передает УНН со ссылкой на постановление правительства №1128.

Сигнал "Воздушная тревога" состоит из звукового сигнала "Внимание всем" и голосового сообщения об уровне угрозы средств воздушного нападения: "красный уровень", "желтый уровень - говорится в постановлении.

Продолжительность сигнала "Воздушная тревога" составляет в случае установления:

красного уровня - 1 минута;

желтого уровня - 30 секунд.

Сигнал "Воздушная тревога" в случае установления желтого уровня угрозы подается с дифференциацией по районам. Сигнал "Отбой воздушной тревоги" подается путем трансляции соответствующего голосового сообщения без подачи звукового сигнала "Внимание всем".

Также правительство установило, что субъекты хозяйствования (торговые центры, магазины и т. п.) должны информировать персонал и посетителей о наличии укрытия и безопасного пространства путем размещения на входах в помещения, здания, сооружения или на территории, на их внешних стенах табличек с надписью "Объект обеспечен укрытием", или "Объект обеспечен безопасным пространством", или "Объект не обеспечен укрытием", а также определить порядок действий персонала в случае сигнала "Воздушная тревога".

Напомним

Кабинет министров определил порядок работы железнодорожного транспорта во время желтого и красного уровней воздушной тревоги. В частности, при желтом уровне движение поездов, посадка и высадка пассажиров разрешаются, тогда как в случае красного уровня посадка и высадка прекращаются, а пассажиры и работники должны проследовать в укрытие.