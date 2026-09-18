Субсидія на опалювальний сезон 2026/27: хто і коли має звернутись до Пенсійного фонду

З початком опалювального сезону 2026/27 Пенсійний фонд України (ПФУ) проведе перерахунок житлових субсидій. Для більшості домогосподарств, які вже отримують допомогу, повторно подавати документи не потрібно: розмір виплати визначать автоматично. Це стосується і тих, кому на неопалювальний сезон субсидію призначили у розмірі 0 грн. Водночас частині громадян перед зимою необхідно звернутися до ПФУ самостійно.

Що для цього потрібно та як це зробити, пояснює УНН.

Житлова субсидія — адресна допомога держави для домогосподарств, яким доходів недостатньо для самостійної оплати житлово-комунальних послуг. Її розмір не фіксований: ПФУ розраховує виплату окремо для кожної сім'ї залежно від доходів, складу домогосподарства, набору комунальних послуг і встановлених соціальних нормативів.

Хто має право звернутися до ПФУ за субсидією

Нову заяву потрібно подати тим, хто оформлює субсидію вперше, кому у субсидії на неопалювальний сезон відмовили, а також домогосподарствам, у яких змінився склад, соціальний статус членів сім'ї або виникли інші обставини, що впливають на право на допомогу. Окремо потрібно звернутися орендарям житла, домогосподарствам, де фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано, ВПО у разі зміни фактичного місця проживання, а також тим, хто претендує на субсидію на придбання скрапленого газу, твердого чи рідкого пічного палива.

Для тих, хто претендує на виплату з початку сезону, важливі терміни. Якщо документи подати протягом перших двох місяців опалювального сезону, тобто до 30 листопада включно, субсидію можуть призначити з його початку, але не раніше дати виникнення права на допомогу. За пізнішого звернення субсидію призначатимуть із місяця подання заяви.

Які документи потрібні для оформлення субсидій

Базовий пакет складається із заяви про призначення житлової субсидії та декларації про доходи й витрати домогосподарства. Інші документи залежать від конкретної ситуації.

Для орендованого житла може знадобитися договір наймання, для ВПО, які оформлюють допомогу за фактичним місцем проживання, — довідка ВПО. Якщо є борг за комунальні послуги, можна надати договір про його реструктуризацію, документ про погашення заборгованості або ухвалу суду про відкриття провадження щодо оскарження боргу. Довідку про доходи подають, якщо відповідної інформації немає у державних інформаційних ресурсах.

Заяву можна подати у сервісному центрі ПФУ, через ЦНАП або уповноважену особу територіальної громади, поштою, а також онлайн через вебпортал чи мобільний застосунок Пенсійного фонду та портал "Дія".

Як розраховують розмір субсидії

Розмір допомоги — це різниця між вартістю житлово-комунальних послуг у межах установлених соціальних норм і нормативів та обов'язковим платежем конкретного домогосподарства. Тобто держава не компенсує всю суму в платіжці: до розрахунку береться нормативне споживання, а частину витрат сім'я має сплачувати самостійно.

Обов'язковий відсоток платежу залежить від доходу на одну людину. Для його визначення середньомісячний дохід домогосподарства ділять на кількість його членів. Отриману суму співвідносять із прожитковим мінімумом на одну особу станом на 1 січня 2026 року, який становить 3209 грн. Результат ділять на два та множать на 15%. Відповідно, що нижчий дохід на одну особу, то менша частка обов'язкового платежу.

Для субсидії з початку опалювального сезону 2026/27 ПФУ враховує доходи домогосподарства за I та II квартали 2026 року. Для пенсіонерів береться пенсія, нарахована за серпень 2026 року.

Через що можуть не призначити субсидію

Одна з типових проблем — неправильні або неповні відомості у заяві та декларації. Якщо дані про склад домогосподарства, доходи, майно чи фактичне місце проживання не збігаються з інформацією в реєстрах, заявнику можуть запропонувати уточнити їх. Якщо частини документів бракує, їх необхідно надати у визначений строк.

Окрема причина — борги за комунальні послуги. Субсидію можуть не призначити, якщо прострочена понад три місяці заборгованість перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 680 грн. Водночас це не безвихідна ситуація: борг можна погасити, реструктуризувати або оскаржити в суді та надати ПФУ підтвердні документи.

На право на субсидію також впливає майновий стан. Серед критеріїв, які перевіряє ПФУ, — визначені законодавством покупки та інші операції на суму понад 100 тис. грн протягом 12 місяців, депозит понад 100 тис. грн, операції з купівлі валюти або банківських металів на загальну суму понад 50 тис. грн, а також наявність певної кількості житла чи відносно нового транспорту. Для низки таких обмежень передбачені винятки.

Ще одна помилка — не повідомити ПФУ про зміни, які можуть вплинути на виплату. Отримувач субсидії має інформувати Фонд про визначені законодавством обставини протягом 30 днів. Тому перед опалювальним сезоном варто перевірити: чи актуальні дані про зареєстрованих і осіб, які фактично проживають у будинку чи квартирі, інформація майно та інші обставини. Тим, кому субсидію вже призначили й підстав для нового звернення немає, повторно подавати заяву перед зимою не потрібно.

Нагадаємо

Раніше УНН писав про те, хто має право на субсидію в Україні і як її оформити.