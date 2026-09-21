Правила роботи дитсадків у Києві під час тривоги: що мають знати батьки

Для закладів дошкільної освіти Києва правила дій під час повітряної тривоги залишаються незмінними, незалежно від рівня повітряної тривоги – "жовтого" чи "червоного" – діти та персонал переміщуються в укриття. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, пише УНН.

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Якщо повітряна тривога оголошена до початку робочого дня, заклад дошкільної освіти відкривається після отримання сигналу "Відбій повітряної тривоги" та прибуття працівників на робочі місця. Це пов’язано з необхідністю забезпечити безпечний шлях працівників до закладу. Відповідно, дітей приймають після відбою тривоги та коли працівники вже прибули на робочі місця. Під час повітряної тривоги батькам не рекомендують залишати безпечне місце і прямувати до дитячого садка, оскільки це створює загрозу життю та здоров’ю як дорослого, так і дитини.

Якщо повітряна тривога застала батьків дорогою до дитячого садка, вони насамперед мають подбати про безпеку власну та дитини й пройти до найближчого укриття. Якщо таким є укриття закладу дошкільної освіти, батьки можуть самостійно переміститися туди разом із дитиною та передати її відповідальному працівнику. Водночас працівники садка не залишають укриття для зустрічі батьків, оскільки це може наражати на небезпеку інших дітей. Після прийняття дитини працівник забезпечує її перебування в укритті разом з іншими вихованцями до завершення повітряної тривоги.

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Якщо повітряна тривога розпочалася під час освітнього процесу, відповідальні працівники організовано супроводжують дітей до укриття, проводять перекличку, контролюють наявність кожної дитини та враховують її потреби. Діти перебувають в укритті під наглядом працівників до завершення небезпеки.

При цьому КМДА нагадує, що відповідно до Закону "Про дошкільну освіту" захисні споруди цивільного захисту, зокрема найпростіші укриття та сховища, що перебувають на балансі та/або території закладів дошкільної освіти, використовуються для захисту виключно учасників освітнього процесу.

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