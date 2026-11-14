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Авріл Лавін вперше стала мамою у 42 роки – співачка показала новонароджену доньку

Київ • УНН

 • 3660 перегляди

Авріл Лавін повідомила про народження доньки й показала її фото. Співачка не розкрила особу батька дитини.

Авріл Лавін вперше стала мамою у 42 роки – співачка показала новонароджену доньку

Канадська співачка Авріл Лавін, відома хітами "Complicated" та "Sk8er Boi", вперше стала мамою у 42 роки. Артистка повідомила про народження доньки та поділилася зворушливими фотографіями малечі, однак особу батька дитини вирішила не розкривати. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

13 листопада співачка опублікувала в Instagram серію світлин, на яких тримає новонароджену доньку. На інших кадрах можна побачити 3 пари взуття Vans, а також крихітну ручку дитини, яка тримається за пальці батьків.

Наша мініпринцеса, чорт забирай, народилася

– написала Лавін під фотографіями.

Що відомо про особисте життя співачки

Останніми роками Авріл Лавін намагалася не афішувати свої романтичні стосунки. Ім'я батька доньки артистка наразі не називає.

Раніше співачка двічі була одружена. Її першим чоловіком став фронтмен гурту Sum 41 Дерік Віблі, з яким вона розлучилася у 2009 році після 3 років шлюбу.

У 2013 році Лавін вийшла заміж за вокаліста Nickelback Чеда Крюгера, однак у 2015 році пара оголосила про розставання.

Згодом артистка перебувала у стосунках із музикантом Mod Sun, а у 2023 році її пов'язували з репером Tyga.

У минулому Лавін також відкрито розповідала про боротьбу з хворобою Лайма, через яку на певний час відійшла від активної музичної діяльності. За словами співачки, саме творчість допомогла їй пережити один із найскладніших періодів життя.

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Степан Гафтко

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