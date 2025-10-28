Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйона

Колишній будинок співачки Авріл Лавін у Малібу в США виставили на продаж за 14,5 мільйона доларів - майже вдвічі більше, ніж 2 роки тому, пише УНН з посиланням на Realtor.com.

Деталі

"Колишній особняк співачки Авріл Лавін у Малібу знову виставлений на продаж лише через два роки після того, як вона продала його новому покупцеві. Він просить за будинок колосальні 14,5 мільйонів доларів, що майже вдвічі більше, ніж вони заплатили за нього у 2023 році", - ідеться у публікації.

41-річна Лавін придбала маєток на вершині скелі в Каліфорнії 2020 року за 7,8 мільйона доларів. Але всього через три роки виконавиця хіта Complicated була готова попрощатися з цим мальовничим житлом і виставила його на продаж за 12 мільйонів доларів.

Хоча покупець знайшовся всього за кілька місяців, співачка сильно постраждала від угоди - вона завершилася на позначці 8,3 мільйона доларів, що значно менше ціни, яку спочатку просили.

Тепер новий власник будинку готовий спробувати щастя та отримати солідний прибуток від продажу чотирикімнатної нерухомості площею 3455 квадратних футів (321 кв. м), розташованої на ділянці площею 30 000 квадратних футів (2787 кв. м) із "неймовірним відкритим видом на океан", як зазначено в оголошенні.

Хоча докази проживання Лавін у цьому будинку давно зникли, в оголошенні є натяки на приналежність будинку знаменитостям, що наголошує на неймовірній приватності будинку.

Cпроєктований архітектором студії Гендрікса будинок виставили на продаж у Вудстоку за $3,5 млн