Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйона

$42.070.07
48.970.21
ukenru
10:50 • 8126 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
09:42 • 20307 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:30 • 17876 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
09:24 • 17631 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
09:16 • 16721 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
08:00 • 14760 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 33654 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 27097 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
28 жовтня, 06:38 • 13171 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 47650 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
65%
742мм
Популярнi новини
"З урахуванням історичних традицій": у Міноборони розповіли, скільки нових шевронів затвердили у 2025 році28 жовтня, 04:09 • 11133 перегляди
Голова МЗС Нідерландів сьогодні у Києві з обіцянкою максимальної підтримкиPhoto28 жовтня, 07:51 • 10011 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo08:22 • 23601 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф09:50 • 18590 перегляди
У Миколаєві трагічно загинули двоє малих дітей: матір залишила їх самих у квартирі на пів доби - поліціяPhotoVideo10:32 • 6688 перегляди
Публікації
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 212:22 • 5998 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф09:50 • 18644 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:42 • 20297 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 33642 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto28 жовтня, 07:00 • 27091 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Володимир Кудрицький
Музикант
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Індія
Китай
Реклама
УНН Lite
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto13:18 • 1612 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я12:53 • 1870 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo08:22 • 23646 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 33642 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 35744 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Bild
Ланцет (баражуючий боєприпас)
Соціальна мережа

Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйона

Київ • УНН

 • 1628 перегляди

Колишній особняк співачки Авріл Лавін у Малібу знову виставлений на продаж за 14,5 мільйона доларів. Це майже вдвічі більше, ніж новий власник заплатив за нього у 2023 році.

Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйона

Колишній будинок співачки Авріл Лавін у Малібу в США виставили на продаж за 14,5 мільйона доларів - майже вдвічі більше, ніж 2 роки тому, пише УНН з посиланням на Realtor.com.

Деталі

"Колишній особняк співачки Авріл Лавін у Малібу знову виставлений на продаж лише через два роки після того, як вона продала його новому покупцеві. Він просить за будинок колосальні 14,5 мільйонів доларів, що майже вдвічі більше, ніж вони заплатили за нього у 2023 році", - ідеться у публікації.

41-річна Лавін придбала маєток на вершині скелі в Каліфорнії 2020 року за 7,8 мільйона доларів. Але всього через три роки виконавиця хіта Complicated була готова попрощатися з цим мальовничим житлом і виставила його на продаж за 12 мільйонів доларів.

Хоча покупець знайшовся всього за кілька місяців, співачка сильно постраждала від угоди - вона завершилася на позначці 8,3 мільйона доларів, що значно менше ціни, яку спочатку просили.

Тепер новий власник будинку готовий спробувати щастя та отримати солідний прибуток від продажу чотирикімнатної нерухомості площею 3455 квадратних футів (321 кв. м), розташованої на ділянці площею 30 000 квадратних футів (2787 кв. м) із "неймовірним відкритим видом на океан", як зазначено в оголошенні.

Хоча докази проживання Лавін у цьому будинку давно зникли, в оголошенні є натяки на приналежність будинку знаменитостям, що наголошує на неймовірній приватності будинку.

Cпроєктований архітектором студії Гендрікса будинок виставили на продаж у Вудстоку за $3,5 млн27.10.25, 11:45 • 4608 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуУНН LiteНерухомість
Музикант
Каліфорнія
Сполучені Штати Америки