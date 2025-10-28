Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллиона

Бывший дом певицы Аврил Лавин в Малибу в США выставлен на продажу за 14,5 миллиона долларов - почти вдвое больше, чем 2 года назад, пишет УНН со ссылкой на Realtor.com.

Детали

"Бывший особняк певицы Аврил Лавин в Малибу снова выставлен на продажу всего через два года после того, как она продала его новому покупателю. Он просит за дом колоссальные 14,5 миллионов долларов, что почти вдвое больше, чем заплатили за него в 2023 году", - говорится в публикации.

41-летняя Лавин приобрела поместье на вершине скалы в Калифорнии в 2020 году за 7,8 миллиона долларов. Но всего через три года исполнительница хита Complicated была готова попрощаться с этим живописным жильем и выставила его на продажу за 12 миллионов долларов.

Хотя покупатель нашелся всего за несколько месяцев, певица сильно пострадала от сделки - она завершилась на отметке 8,3 миллиона долларов, что значительно меньше цены, которую изначально просили.

Теперь новый владелец дома готов попытать счастья и получить солидную прибыль от продажи четырехкомнатной недвижимости площадью 3455 квадратных футов (321 кв. м), расположенной на участке площадью 30 000 квадратных футов (2787 кв. м) с "невероятным открытым видом на океан", как указано в объявлении.

Хотя доказательства проживания Лавин в этом доме давно исчезли, в объявлении есть намеки на принадлежность дома знаменитостям, что подчеркивает невероятную приватность дома.

