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Аврил Лавин впервые стала мамой в 42 года — певица показала новорождённую дочь

Киев • УНН

 • 4312 просмотра

Аврил Лавин сообщила о рождении дочери и показала её фото. Певица не раскрыла личность отца ребёнка.

Аврил Лавин впервые стала мамой в 42 года — певица показала новорождённую дочь

Канадская певица Аврил Лавин, известная хитами "Complicated" и "Sk8er Boi", впервые стала мамой в 42 года. Артистка сообщила о рождении дочери и поделилась трогательными фотографиями малышки, однако решила не раскрывать личность отца ребенка. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

13 ноября певица опубликовала в Instagram серию снимков, на которых держит новорожденную дочь. На других кадрах можно увидеть 3 пары обуви Vans, а также крошечную ручку ребенка, которая держится за пальцы родителей.

Наша мини-принцесса, черт возьми, родилась

— написала Лавин под фотографиями.

Что известно о личной жизни певицы

В последние годы Аврил Лавин старалась не афишировать свои романтические отношения. Имя отца дочери артистка пока не называет.

Ранее певица дважды была замужем. Ее первым мужем стал фронтмен группы Sum 41 Дерик Уибли, с которым она развелась в 2009 году после 3 лет брака.

В 2013 году Лавин вышла замуж за вокалиста Nickelback Чеда Крюгера, однако в 2015 году пара объявила о расставании.

Позже артистка состояла в отношениях с музыкантом Mod Sun, а в 2023 году ее связывали с рэпером Tyga.

В прошлом Лавин также открыто рассказывала о борьбе с болезнью Лайма, из-за которой на некоторое время отошла от активной музыкальной деятельности. По словам певицы, именно творчество помогло ей пережить один из самых сложных периодов жизни.

Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллиона28.10.25, 15:18 • 39958 просмотров

Степан Гафтко

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