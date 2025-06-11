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Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу

Київ • УНН

 • 11388 перегляди

Попри відкрите кримінальне провадження, головному юристу НБУ Олександру Зимі не вручили підозру. Слідчі дії фактично не проводяться, а чиновник залишається на посаді.

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу

Кримінальне провадження проти директора юридичного департаменту Національного банку України Олександра Зими зависло в повітрі - вже понад пів року по ньому не проводиться жодних активних слідчих дій. Попри резонанс і суспільний інтерес чиновник, який очевидно скоїв службовий злочин, головному юристу Нацбанку досі не вручена підозра і він не допитаний. Суддя Вищого адміністративного суду у відставці, адвокат Олександр Ситников у коментарі УНН зазначив, що подібне затягування характерне для розслідувань службових злочинів.

Ще наприкінці 2023 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ - зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Підставою стало втручання Зими, який одночасно є головою адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб,  у судові процеси шляхом направлення листа від імені Національного банку України до Фонду з "рекомендацією" відкликати позови, подані проти Нацбанку. Варто зауважити, що головний юрист регулятора просив відкликати позови банку "Конкорд", подані ще до старту процесу його ліквідації. Позивач в суді планував оскаржити штрафи на суму майже 63,5 мільйона гривень, накладені регулятором.

Фонд рекомендацію-вказівку виконав, чим, за словами співвласниці банку Олени Сосєдки, чим позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.

Пізніше розслідування кримінального провадження передали Печерському управлінню поліції у місті Київ, слідчі якого визнали співвласнисць "Конкорду" Олену та Юлію Сосєдок потерпілими. На думку юристів, таким чином слідство підтвердило, що дії Олександра Зими нанесли реальну істотну шкоду акціонерам банку.

В поліції у відповідь на запит УНН повідомили, що в ході розслідування планують допитати головного юриста Нацбанку, після чого розглянути можливість звернення до суду щодо його відсторонення з посади.

Втім, майже через понад півтора року після реєстрації провадження, процесуальні зрушення у справі Зими виглядають мінімальними – головному фігуранту досі не вручена підозра і він не допитаний. Екссуддя Олександр Ситников зазначив, що подібне затягування - характерна риса розслідувань службових злочинів.

Службові злочини, чесно кажучи, дуже часто затягують

- зазначив Ситников.

За його словами, наразі Кримінальний процесуальний кодекс більш лояльний до слідчих, тому вони можуть затягувати слідство і відтягувати момент повідомлення про підозру, або взагалі не висувати жодних звинувачень.

Буває таке, що навіть фіктивно в розшук оголошують, щоб зупинити (розслідування – ред.) провадження, це такий крайній випадок, що вони (слідчі – ред.) роблять

- зазначив Ситников.

Контроль за перебігом досудового розслідування, наголошує адвокат, формально покладається на процесуального керівника, тобто прокурора. Саме він несе відповідальність за дотримання строків та законність слідчих дій. Але на практиці навіть подання скарг потерпілими має обмежену дієвість та не завжди прискорює розслідування. Крім скарг прокурору, за його словами, потерпілі можуть звертатися через суд вимагати проведення слідчих дій.

Тому, в принципі, шляхи різні є, але дієвість така собі, розумієте. Можна подавати скаргу на прокурора, бо там є своя колишня комісія дисциплінарна, прокурорська, яка потім виходить на ВРП. В принципі, і такий може варіант бути. Це якщо прокурор вже не реагує на ваше звернення щодо цього

- пояснив адвокат.

Водночас за словами Ситникова, наразі не доводиться говорити про справжню рівність прав сторін у кримінальному провадженні, бо, по факту, на етапі досудового розслідування інтереси потерпілого ніхто, окрім його адвоката не представляє, а захисник при цьому має  обмежений арсенал інструментів.

Навіть з адвокатом все рівно вони (потерпілі – ред.) обмежені у наданні доказів, обмежені у ознайомленні з матеріалами з правилами. Тобто, дуже часто ігноруються скарги саме з боку потерпілого, тому що немає належного захисту зі сторони держави. Тобто, прокурор фактично не здійснює своїх функцій щодо підтримки обвинувачення і захисту прав потерпілого

- зазначив екссуддя.

Поки справа Зими фактично зависла у повітрі, й по ній немає жодного прогресу, в Нацбанку зберігають мовчання щодо очевидного службового злочину головного юриста регулятора. Сам же Олександр Зима продовжує обіймати посаду і представляти інтереси НБУ в судах. Ба більше, він не має жодних обмежень щодо спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, не кажучи вже про можливість приховати чи спотворити докази по справі.

Правозахисники та експерти наголошують - така бездіяльність органів досудового розслідування може бути розцінена як форма саботажу, що дає посадовцям можливість уникнути відповідальності.

Варто зауважити, що навіть Печерська окружна прокуратура міста Києва вимагає від слідчих активізувати розслідування кримінального провадження щодо можливого зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки директором юридичного департаменту Національного банку України Олександром Зимою

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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