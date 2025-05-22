$41.440.05
46.910.26
ukenru
Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?
Ексклюзив
09:24 • 25498 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?

Ексклюзив
07:34 • 25736 перегляди

Літо буде спекотним: синоптик розповіла, чого чекати українцям від погоди

Ексклюзив
21 травня, 11:37 • 80299 перегляди

Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Ексклюзив
21 травня, 09:43 • 159269 перегляди

Опалювальний сезон буде не простим: в Укренерго пояснили, чому

Ексклюзив
21 травня, 09:21 • 143973 перегляди

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Ексклюзив
21 травня, 06:00 • 144064 перегляди

Шашлик без шкоди для шлунку: як правильно їсти та з чим поєднувати

21 травня, 05:00 • 294769 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

Ексклюзив
20 травня, 14:51 • 116597 перегляди

Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”

Ексклюзив
20 травня, 14:05 • 143381 перегляди

Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку

Ексклюзив
20 травня, 12:52 • 333450 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
5.9м/с
25%
748мм
Популярнi новини

путін планує захопити Суми та анексувати Сумську область – ISW

22 травня, 01:47 • 55127 перегляди

Сенатор-республіканець Грем пригрозив Китаю наслідками за підтримку росії у війні проти України

22 травня, 02:18 • 40238 перегляди

Для підписання меморандуму Україні потрібен новий керівник - мзс рф

22 травня, 04:46 • 44004 перегляди

У Києві через атаку рф уламки дрона впали на території школи

05:39 • 45543 перегляди

Сподівається відкрити успішну юридичну фірму: Кім Кардаш'ян після шести років навчання отримала диплом юриста

07:48 • 23912 перегляди
Публікації

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?
Ексклюзив

09:24 • 25504 перегляди

Молочна формула виживання: чому майбутнє української ферми починається з племінного стада

21 травня, 14:12 • 109768 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

21 травня, 05:00 • 294771 перегляди

Solidarity Lanes: за три роки українсько-європейські "шляхи солідарності" стали рятівним каналом для економіки України

20 травня, 14:33 • 242183 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу
Ексклюзив

20 травня, 12:52 • 333453 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Дональд Туск

Павло Дуров

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Польща

Білорусь

Реклама
УНН Lite

"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ

10:28 • 4768 перегляди

Сподівається відкрити успішну юридичну фірму: Кім Кардаш'ян після шести років навчання отримала диплом юриста

07:48 • 23978 перегляди

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

21 травня, 08:52 • 133720 перегляди

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

21 травня, 07:20 • 156583 перегляди

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

20 травня, 07:01 • 180991 перегляди
Актуальне

The Guardian

Bild

Financial Times

El País

Мі-8

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?

Київ • УНН

 • 25259 перегляди

Кримінальна справа проти головного юриста НБУ Олександра Зими фактично не розслідується, що може дозволити йому уникнути покарання через строки давності, вважає юрист Касьяненко.

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?

Попри резонансність кримінального провадження через можливе зловживання владою директора юридичного департаменту Національного банку України Олександра Зими, , слідчі дії у справі, відкритій ще наприкінці 2023 року, фактично не проводяться, підозра не оголошена, а сам фігурант продовжує обіймати посаду. Засновник юридичної компанії "Касьяненко і партнери"  Дмитро Касьяненко у коментарі УНН зазначив, що це може вказувати на навмисне затягування і дасть можливість головному юристу НБУ уникнути покарання.

Справа Зими

Наприкінці 2023 року було зареєстроване кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). За даними УНН, підставою для відкриття справи став службовий лист за підписом головного юриста НБУ Олександра Зими, який одночасно є головою Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, адресований Фонду. В документі чиновник від імені Національного банку України дав "рекомендацію" ФГВФО відкликати з суду позови, подані проти НБУ представниками банку "Конкорд" ще до старту процесу його ліквідації. У позовах "Конкорд" оскаржував штрафи на суму майже 63,5 мільйона гривень, накладені регулятором.

Фонд рекомендацію-вказівку виконав, чим, за словами співвласниці банку Олени Сосєдки, чим позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.

Після передачі розслідування кримінального провадження Печерському управлінню поліції у місті Київ співвласниць "Конкорду" Олену та Юлію Сосєдок визнали потерпілими. На думку юристів, це означає, що слідчі визнали, що дії Олександра Зими нанесли реальну істотну шкоду.

В поліції у відповідь на запит УНН повідомили, що в ході розслідування планують допитати головного юриста Нацбанку, після чого розглянути можливість звернення до суду щодо його відсторонення з посади.

Однак, за даними джерел УНН, знайомих із ходом розслідування, вже майже пів року не відбувається жодної активної слідчої дії. З моменту допиту потерпілих було вжито лише кілька заходів, направлених на отримання слідчими документів, але допити свідків чи потенційного підозрюваного, не кажучи вже про зміну статусу Олександра Зими досі  відсутні. 

Навмисне затягування?

Юрист Дмитра Касьяненка зазначає, що ситуація викликає серйозні сумніви щодо добросовісності розслідування і має всі ознаки штучного затягування.

Виникають обґрунтовані підозри у навмисному затягуванні розслідування. Відповідно до чинної редакції ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється не з моменту внесення відомостей до ЄРДР, а з дня повідомлення особі про підозру. Проте це не звільняє слідчого від обов’язку вживати необхідних заходів для встановлення обставин вчинення злочину. Бездіяльність у такому провадженні прямо суперечить ст. 28 КПК України, яка гарантує право на розумний строк кримінального провадження

- зазначив Касьяненко.

Юрист також наголошує, якщо розслідування фактично зупинилося, попри наявність первинних доказів та потерпілих - це може бути ознакою службової недбалості або навмисного гальмування справи з боку правоохоронних органів. 

Якщо особі ще не повідомлено про підозру, але є потерпілі, зібрані первинні докази і розслідування зупинилося без об'єктивних причин, це може свідчити про службову недбалість або навмисне затягування

- зазначив Касьяненко.

При цьому юрист звернув увагу, що продовжуючи перебувати на посаді Зима може перешкоджати розслідуванню, зокрема, впливати на свідків тощо. "За умов, коли фігурант продовжує обіймати посаду, виникає ризик тиску на свідків або спроб уникнення відповідальності", - пояснив юрист.

Варто зауважити, що відповідно до ст. 49 Кримінального кодексу України, строки давності для злочинів середньої тяжкості (ч. 1 ст. 364) становлять 3 роки і 5 років для тяжких злочинів (ч. 2 ст. 364), і вони обчислюються з моменту вчинення злочину, а не з моменту відкриття кримінального провадження. "Якщо підозра не буде вручена в межах цих строків або справу не буде передано до суду — особа уникне покарання. Такі дії або бездіяльність органів розслідування підривають довіру до правосуддя та становлять порушення права потерпілих на ефективне слідство", - наголосив Касьяненко.

Він також додав, що в такій ситуації потерпілі мають право звернутися зі скаргою до прокурора, а також до слідчого судді — з вимогою зобов’язати орган досудового розслідування вчинити необхідні процесуальні дії.

Головний юрист НБУ поза законом? Розслідування справи Зими гальмується28.04.25, 15:59 • 49594 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаКримінал та НППублікації
Національний банк України
Україна
Київ
Brent
$63.93
Bitcoin
$110,820.00
S&P 500
$5,852.88
Tesla
$335.56
Газ TTF
$36.52
Золото
$3,304.84
Ethereum
$2,663.06