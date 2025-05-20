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Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ

Київ • УНН

 • 25658 перегляди

Розслідування справи проти Олександра Зими, юриста НБУ, штучно затягується. Попри резонанс, слідчі дії майже не проводяться, що може свідчити про навмисне зволікання.

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ

Розслідування кримінального провадження проти директора юридичного департаменту Національного банку України Олександра Зими має всі ознаки штучно затягування. Попри публічний резонанс і серйозність можливих правопорушень, слідчі дії у справі про службовий злочин майже не проводяться, пише УНН.

Йдеться про кримінальне провадження, відкрите правоохоронцями ще наприкінці 2023 року за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). За даними УНН, підставою для відкриття справи став службовий лист за підписом Олександра Зими, який одночасно є головою Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, адресований Фонду. В документі він від імені Національного банку України дав "рекомендацію" ФГВФО відкликати з суду позови, подані проти НБУ представниками банку "Конкорд" ще до старту процесу його ліквідації. У позовах "Конкорд" оскаржував штрафи на суму майже 63,5 мільйона гривень, накладені регулятором.

Фонд рекомендацію-вказівку виконав, чим, за словами співвласниці банку Олени Сосєдки, чим позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.

Після передачі розслідування кримінального провадження Печерському управлінню поліції у місті Київ співвласнисць "Конкорду" Олену та Юлію Сосєдок визнали потерпілими. На думку юристів, це означає, що слідчі визнали, що дії Олександра Зими нанесли реальну істотну шкоду.

В поліції у відповідь на запит УНН повідомили, що в ході розслідування планують допитати головного юриста Нацбанку, після чого розглянути можливість звернення до суду щодо його відсторонення з посади.

Однак, за даними джерел УНН, знайомих із ходом розслідування, вже майже півроку не відбувається жодної активної слідчої дії. З моменту допиту потерпілих було вжито лише кілька заходів, направлених на отримання слідчими документів, але допити свідків чи потенційного підозрюваного, не кажучи вже про зміну статусу Олександра Зими досі  відсутні. 

Єдиним можливим поясненням того, що Олександр Зима досі не допитаний по справі, юристи називають те, що йому планують вручити повідомлення про підозру. 

Якщо потенційний підозрюваний, його можуть допитати лише в статусі свідка. Якщо цій особі в майбутньому вручать підозру, то цей протокол допиту як свідка не матиме юридичного значення, буде недопустимим доказом і не може в будь-якому випадку використовуватись ні слідчими, ні прокурорами, ні судом. Чи є така необхідність допитувати особу спочатку як свідка, а потім, знаючи, що в перспективі може бути повідомлення про підозру… тут особливості кожного кримінального провадження – тактики, техніки, плани розслідування

- пояснив юрист Олег Шрам у коментарі УНН.

Юристи також зазначають, що затягування може пояснюватися експертизами, призначеними в ході розслідування. Однак не можна виключати й штучного зволікання. З метою закриття кримінального провадження.

Не виключаю випадок, якщо просто немає жодних зрушень, тягнеться час, аби рано чи пізно якось ті матеріали закрити

- зазначив юрист Олександр Золотухін у коментарі УНН.

Головний юрист НБУ поза законом? Розслідування справи Зими гальмується28.04.25, 15:59 • 49587 переглядiв

Водночас така тривалість розслідування викликає багато запитань. Бо в сухому залишку немає невідомого у цій справі: лист з підписом головного юриста НБУ є у публічному просторі; факт виконання наданої ним незаконної вказівки є; потерпілі визначені, а отже й завдана шкода теж.

Тож сукупність цих фактів дає можливість зробити висновок, що зволікання з розслідуванням кримінального провадження штучне. Можна припустити, що Олександр Зима користується впливовим "дахом", наприклад, з боку керівництва Національного банку. Саме ця обставина могла б пояснити дивовижну пасивність слідчих органів.

Слід також зауважити, що ситуація навколо справи головного юриста НБУ створює небезпечний прецедент, коли серйозні службові зловживання в центральному банку залишаються безкарними, це підриває довіру до регулятора з боку міжнародних партнерів України, зокрема МВФ та ЄС і дає можливість ворогу у вигляді російських пропагандистів шпиняти Україну корупцією.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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