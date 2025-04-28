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Головний юрист НБУ поза законом? Розслідування справи Зими гальмується

Київ • УНН

 • 4422 перегляди

Головний юрист НБУ поза законом? Розслідування справи Зими гальмується.

Головний юрист НБУ поза законом? Розслідування справи Зими гальмується

Розслідування кримінального провадження проти директора юридичного департаменту Національного банку України Олександра Зими очевидно штучно затягується. У справі фактично не відбувається жодних слідчих дій, що, за словами експертів, є головною ознакою затягування розслідування, пише УНН.

Контекст

З кінця 2023 року проти головного юриста Нацбанку Олександра Зими розслідується кримінальне провадження, відкрите за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків).

Справа відкрита через його лист до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). У документі Зима, який є одночасно директором юридичного департаменту НБУ та головою Адміністративної ради ФГВФО, від імені Нацбанку рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкорд" проти НБУ. Ці позови стосувалися скасування штрафів на суму майже 63,5 мільйона гривень і були подані ще до рішення про ліквідацію банку.

Фонд гарантування вкладів дослухався до цієї рекомендації і відкликав позови, що, за словами співзасновниці банку "Конкорд" Олени Сосєдки, позбавило акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.

Восени минулого року справу Зими передали з ДБР на розслідування Печерському управлінню поліції м. Києва. Правоохоронці повідомили УНН, що планують допитати головного юриста НБУ, а після вручення йому повідомлення про підозру слідчі ймовірно звертатимуться із клопотанням до суду щодо відсторонення Зими від виконання обовʼязків директора юридичного департаменту НБУ. 

Але з того часу слідчі тільки визнали співзасновниць "Конкорду" Олену та Юлію Сосєдок потерпілими у цьому кримінальному провадженні, чим підтвердили, що дії Зими нанесли шкоду. Зима ж, за інформацією джерел, знайомих із ходом розслідування, так і не був допитаний у рамках кримінального провадження.

Окрім того, головному юристу НБУ досі не вручена підозра, та не було звернень до суду щодо його відсторонення з посади.

Деталі

Таке гальмування може свідчити про спроби штучно затягнути розслідування цього кримінального провадження. Як пояснив УНН колишній перший заступник голови Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков, головною ознакою штучного затягування розслідування є відсутність слідчих дій у справі. 

"Зазвичай, саме ця обставина - відсутність слідчих дій - вказує на те, що відбувається затягування", - пояснив Бабіков.

За його словами, для того, щоб встановити обставини злочину, слідчому необхідно провести низку слідчих дій, зокрема, допитати потерпілих, осіб, які можуть бути причетними до скоєння злочину, а також свідків події, призначати експертизи. 

"Але якщо по кримінальному провадженні протягом місяця, двох, трьох, допитано лише кілька свідків, очевидно, це затягування справи", - пояснив Бабіков.

За його словами, слідчі дії можуть не проводитися вже тоді, коли всі сторони допитані і очікуються лише висновки експертиз. 

Колишній заступник голови ДБР зазначив, що у справах щодо службових або економічних злочинів така практика - не виняток, а майже правило. Варто зауважити, що Зиму підозрюють у скоєнні саме службового злочину.

Часто, за словами Бабікова, справа затягується й на стадії ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, коли насправді жодного ознайомлення не відбувається і справа лежить роками.

Щодо контролю за дотриманням розумних строків розслідування, то, за словами юриста, відповідальність за це покладається на прокурора. Однак, на практиці на скарги на затягування, які майже ніколи не подаються, зазвичай приходять формальні відписки, мовляв, слідство триває, і вживаються всі "необхідні заходи".

У потерпілих, за словами Бабікова, дуже обмежені можливості для впливу на слідство. "Потерпілі, по суті, не мають достатньо прав і повноважень впливати на хід розслідування таких справ. Їх права дуже обмежені", - зазначив Бабіков.

Тим часом бездіяльність та затягування з боку правоохоронців у справах щодо високопосадовців завжди викликає запитання до об'єктивності та добросовісності процесу. Затягування розслідування справи головного юриста Нацбанку тільки підсилює ці підозри.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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