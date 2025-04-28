Главный юрист НБУ вне закона? Расследование дела Зимы тормозится.

Расследование уголовного производства против директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы очевидно искусственно затягивается. В деле фактически не происходит никаких следственных действий, что, по словам экспертов, является главным признаком затягивания расследования, пишет УНН.

Контекст

С конца 2023 года против главного юриста Нацбанка Александра Зимы расследуется уголовное производство, открытое по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Дело открыто из-за его письма в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В документе Зима, который является одновременно директором юридического департамента НБУ и председателем Административного совета ФГВФЛ, от имени Нацбанка рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкорд" против НБУ. Эти иски касались отмены штрафов на сумму почти 63,5 миллиона гривен и были поданы еще до решения о ликвидации банка.

Фонд гарантирования вкладов прислушался к этой рекомендации и отозвал иски, что, по словам соосновательницы банка "Конкорд" Елены Соседки, лишило акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Осенью прошлого года дело Зимы передали из ГБР на расследование Печерскому управлению полиции г. Киева. Правоохранители сообщили УНН, что планируют допросить главного юриста НБУ, а после вручения ему сообщения о подозрении следователи вероятно будут обращаться с ходатайством в суд об отстранении Зимы от исполнения обязанностей директора юридического департамента НБУ.

Но с тех пор следователи только признали соосновательниц "Конкорда" Елену и Юлию Соседок потерпевшими в этом уголовном производстве, чем подтвердили, что действия Зимы нанесли вред. Зима же, по информации источников, знакомых с ходом расследования, так и не был допрошен в рамках уголовного производства.

Кроме того, главному юристу НБУ до сих пор не вручено подозрение, и не было обращений в суд относительно его отстранения от должности.

Детали

Такое торможение может свидетельствовать о попытках искусственно затянуть расследование этого уголовного производства. Как пояснил УНН бывший первый заместитель председателя Государственного бюро расследований Александр Бабиков, главным признаком искусственного затягивания расследования является отсутствие следственных действий в деле.

"Обычно, именно это обстоятельство - отсутствие следственных действий - указывает на то, что происходит затягивание", - пояснил Бабиков.

По его словам, для того, чтобы установить обстоятельства преступления, следователю необходимо провести ряд следственных действий, в частности, допросить потерпевших, лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления, а также свидетелей события, назначать экспертизы.

"Но если по уголовному производству в течение месяца, двух, трех, допрошено лишь несколько свидетелей, очевидно, это затягивание дела", - пояснил Бабиков.

По его словам, следственные действия могут не проводиться уже тогда, когда все стороны допрошены и ожидаются лишь выводы экспертиз.

Бывший заместитель председателя ГБР отметил, что в делах о служебных или экономических преступлениях такая практика - не исключение, а почти правило. Стоит заметить, что Зиму подозревают в совершении именно служебного преступления.

Часто, по словам Бабикова, дело затягивается и на стадии ознакомления с материалами уголовного производства, когда на самом деле никакого ознакомления не происходит и дело лежит годами.

Относительно контроля за соблюдением разумных сроков расследования, то, по словам юриста, ответственность за это возлагается на прокурора. Однако, на практике на жалобы на затягивание, которые почти никогда не подаются, обычно приходят формальные отписки, мол, следствие продолжается, и принимаются все "необходимые меры".

У потерпевших, по словам Бабикова, очень ограниченные возможности для влияния на следствие. "Потерпевшие, по сути, не имеют достаточно прав и полномочий влиять на ход расследования таких дел. Их права очень ограничены", - отметил Бабиков.

Между тем бездействие и затягивание со стороны правоохранителей в делах в отношении высокопоставленных чиновников всегда вызывает вопросы к объективности и добросовестности процесса. Затягивание расследования дела главного юриста Нацбанка только усиливает эти подозрения.