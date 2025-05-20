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Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ
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Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ

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Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ

Киев • УНН

 • 15637 просмотра

Расследование дела против Александра Зимы, юриста НБУ, искусственно затягивается. Несмотря на резонанс, следственные действия почти не проводятся, что может свидетельствовать об умышленном затягивании.

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ

Расследование уголовного производства против директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы имеет все признаки искусственного затягивания. Несмотря на публичный резонанс и серьезность возможных правонарушений, следственные действия по делу о служебном преступлении почти не проводятся, пишет УНН.

Речь идет об уголовном производстве, открытом правоохранителями еще в конце 2023 года по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). По данным УНН, основанием для открытия дела стал служебное письмо за подписью Александра Зимы, который одновременно является председателем Административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц, адресованное Фонду. В документе он от имени Национального банка Украины дал "рекомендацию" ФГВФЛ отозвать из суда иски, поданные против НБУ представителями банка "Конкорд" еще до старта процесса его ликвидации. В исках "Конкорд" оспаривал штрафы на сумму почти 63,5 миллиона гривен, наложенные регулятором.

Фонд рекомендацию-указание выполнил, чем, по словам совладелицы банка Елены Соседки, чем лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

После передачи расследования уголовного производства Печерскому управлению полиции в городе Киев совладелиц "Конкорда" Елену и Юлию Соседок признали потерпевшими. По мнению юристов, это означает, что следователи признали, что действия Александра Зимы нанесли реальный существенный вред.

В полиции в ответ на запрос УНН сообщили, что в ходе расследования планируют допросить главного юриста Нацбанка, после чего рассмотреть возможность обращения в суд относительно его отстранения от должности.

Однако, по данным источников УНН, знакомых с ходом расследования, уже почти полгода не происходит ни одного активного следственного действия. С момента допроса потерпевших было принято лишь несколько мер, направленных на получение следователями документов, но допросы свидетелей или потенциального подозреваемого, не говоря уже об изменении статуса Александра Зимы до сих пор  отсутствуют. 

Единственным возможным объяснением того, что Александр Зима до сих пор не допрошен по делу, юристы называют то, что ему планируют вручить сообщение о подозрении. 

Если потенциальный подозреваемый, его могут допросить только в статусе свидетеля. Если этому лицу в будущем вручат подозрение, то этот протокол допроса как свидетеля не будет иметь юридического значения, будет недопустимым доказательством и не может в любом случае использоваться ни следователями, ни прокурорами, ни судом. Есть ли такая необходимость допрашивать лицо сначала как свидетеля, а потом, зная, что в перспективе может быть сообщение о подозрении… здесь особенности каждого уголовного производства – тактики, техники, планы расследования

- пояснил юрист Олег Шрам в комментарии УНН.

Юристы также отмечают, что затягивание может объясняться экспертизами, назначенными в ходе расследования. Однако нельзя исключать и искусственного промедления. С целью закрытия уголовного производства.

Не исключаю случай, если просто нет никаких сдвигов, тянется время, чтобы рано или поздно как-то те материалы закрыть

- отметил юрист Александр Золотухин в комментарии УНН.

Главный юрист НБУ вне закона? Расследование дела Зимы тормозится28.04.25, 15:59 • 49586 просмотров

В то же время такая продолжительность расследования вызывает много вопросов. Потому что в сухом остатке нет неизвестного в этом деле: письмо с подписью главного юриста НБУ есть в публичном пространстве; факт выполнения предоставленного им незаконного указания есть; потерпевшие определены, а следовательно и нанесенный ущерб тоже.

Поэтому совокупность этих фактов дает возможность сделать вывод, что промедление с расследованием уголовного производства искусственное. Можно предположить, что Александр Зима пользуется влиятельной "крышей", например, со стороны руководства Национального банка. Именно это обстоятельство могло бы объяснить удивительную пассивность следственных органов.

Следует также заметить, что ситуация вокруг дела главного юриста НБУ создает опасный прецедент, когда серьезные служебные злоупотребления в центральном банке остаются безнаказанными, это подрывает доверие к регулятору со стороны международных партнеров Украины, в частности МВФ и ЕС и дает возможность врагу в виде российских пропагандистов тыкать Украину коррупцией.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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