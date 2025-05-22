Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?

Несмотря на резонансность уголовного производства из-за возможного злоупотребления властью директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы, следственные действия по делу, открытому еще в конце 2023 года, фактически не проводятся, подозрение не объявлено, а сам фигурант продолжает занимать должность. Основатель юридической компании "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко в комментарии УНН отметил, что это может указывать на умышленное затягивание и позволит главному юристу НБУ избежать наказания.

Дело Зимы

В конце 2023 года было зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). По данным УНН, основанием для открытия дела стало служебное письмо за подписью главного юриста НБУ Александра Зимы, который одновременно является председателем Административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц, адресованное Фонду. В документе чиновник от имени Национального банка Украины дал "рекомендацию" ФГВФЛ отозвать из суда иски, поданные против НБУ представителями банка "Конкорд" еще до старта процесса его ликвидации. В исках "Конкорд" оспаривал штрафы на сумму почти 63,5 миллиона гривен, наложенные регулятором.

Фонд рекомендацию-указание выполнил, чем, по словам совладелицы банка Елены Соседки, чем лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

После передачи расследования уголовного производства Печерскому управлению полиции в городе Киев совладелиц "Конкорда" Елену и Юлию Соседок признали потерпевшими. По мнению юристов, это означает, что следователи признали, что действия Александра Зимы нанесли реальный существенный вред.

В полиции в ответ на запрос УНН сообщили, что в ходе расследования планируют допросить главного юриста Нацбанка, после чего рассмотреть возможность обращения в суд о его отстранении от должности.

Однако, по данным источников УНН, знакомых с ходом расследования, уже почти полгода не происходит ни одного активного следственного действия. С момента допроса потерпевших было принято лишь несколько мер, направленных на получение следователями документов, но допросы свидетелей или потенциального подозреваемого, не говоря уже об изменении статуса Александра Зимы до сих пор отсутствуют.

Умышленное затягивание?

Юрист Дмитрия Касьяненко отмечает, что ситуация вызывает серьезные сомнения в добросовестности расследования и имеет все признаки искусственного затягивания.

Возникают обоснованные подозрения в умышленном затягивании расследования. Согласно действующей редакции ст. 219 УПК Украины, срок досудебного расследования исчисляется не с момента внесения сведений в ЕРДР, а со дня сообщения лицу о подозрении. Однако это не освобождает следователя от обязанности принимать необходимые меры для установления обстоятельств совершения преступления. Бездействие в таком производстве прямо противоречит ст. 28 УПК Украины, которая гарантирует право на разумный срок уголовного производства - отметил Касьяненко.

Юрист также отмечает, если расследование фактически остановилось, несмотря на наличие первичных доказательств и потерпевших - это может быть признаком служебной халатности или умышленного торможения дела со стороны правоохранительных органов.

Если лицу еще не сообщено о подозрении, но есть потерпевшие, собраны первичные доказательства и расследование остановилось без объективных причин, это может свидетельствовать о служебной халатности или умышленном затягивании - отметил Касьяненко.

При этом юрист обратил внимание, что продолжая находиться на должности Зима может препятствовать расследованию, в частности, влиять на свидетелей и тому подобное. "В условиях, когда фигурант продолжает занимать должность, возникает риск давления на свидетелей или попыток избежания ответственности", - пояснил юрист.

Стоит заметить, что в соответствии со ст. 49 Уголовного кодекса Украины, сроки давности для преступлений средней тяжести (ч. 1 ст. 364) составляют 3 года и 5 лет для тяжких преступлений (ч. 2 ст. 364), и они исчисляются с момента совершения преступления, а не с момента открытия уголовного производства. "Если подозрение не будет вручено в пределах этих сроков или дело не будет передано в суд — лицо избежит наказания. Такие действия или бездействие органов расследования подрывают доверие к правосудию и составляют нарушение права потерпевших на эффективное следствие", - подчеркнул Касьяненко.

Он также добавил, что в такой ситуации потерпевшие имеют право обратиться с жалобой к прокурору, а также к следственному судье — с требованием обязать орган досудебного расследования совершить необходимые процессуальные действия.

Главный юрист НБУ вне закона? Расследование дела Зимы тормозится