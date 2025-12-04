САП вимагає конфіскації активів судді, який придбав Гелендваген за 10 тисяч гривень

Правоохоронні органи вимагають конфіскації активів судді, який придбав Гелендваген за 10 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру і Національне агентство з протидії корупції.

Деталі

Прокурор САП за матеріалами НАЗК і НАБУ подав позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів, які в період 2022 - 2023 років набув суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області.

Заяву подано щодо такого майна:

автомобіля «MERCEDES-BENZ»;

частини вартості автомобіля «RENAULT ZOE»;

грошових коштів на банківських рахунках.

Загальна вартість активів - понад 3,3 млн гривень.

Водночас у НАЗК озвучили більш точні дані. Там заявили, що під час проведення моніторингу НАЗК встановило, що декларант впродовж 2022-2023 років набув впродовж три транспортних засоби за цінами, значно меншими за ринкові. Йдеться про:

MERCEDES-BENZ G 350 TD, 2013 року випуску, який суддя придбав в вересні 2022 року за 10 тис грн, тоді як за експертною оцінкою на дату набуття її вартість сягає понад 2,1 млн гривень;

MERCEDES-BENZ G 500, 2013 року випуску, який посадовець купив наприкінці 2023 року. Вартість набуття за документами склала 529 тис замість майже 685, вказаних в оголошенні на одному із сайтів з продажу транспортних засобів;

RENAULT ZOE, 2017 року випуску, яке придбано також наприкінці 2023 року за 5 тис. гривень. Натомість експерти оцінили транспортний засіб в майже 431,5 тис. гривень.

Проаналізувавши доходи і видатки посадовця та його родини, НАЗК дійшло до висновку, що він не міг придбати згадане майно за рахунок законних доходів.

Нагадаємо

Вища рада правосуддя задовольнила подання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про надання згоди на утримання під вартою судді одного з районних судів Закарпатської області. Він підозрюється вимаганні та отриманні неправомірної вигоди за скасування арешту майна, а саме - 20 кубометрів лісоматеріалів.