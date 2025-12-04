$42.200.13
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
12:12 • 11492 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:01 • 8240 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
11:24 • 10642 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
09:37 • 11984 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 23105 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 39149 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 35094 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 45142 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 57886 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:12 • 11492 перегляди
САП вимагає конфіскації активів судді, який придбав Гелендваген за 10 тисяч гривень

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Прокурор САП подав позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів судді Києво-Святошинського районного суду Київської області. Загальна вартість активів, включно з трьома автомобілями, становить понад 3,3 млн гривень.

САП вимагає конфіскації активів судді, який придбав Гелендваген за 10 тисяч гривень

Правоохоронні органи вимагають конфіскації активів судді, який придбав Гелендваген за 10 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру і Національне агентство з протидії корупції.

Деталі

Прокурор САП за матеріалами НАЗК і НАБУ подав позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів, які в період 2022 - 2023 років набув суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області.

Заяву подано щодо такого майна:

  • автомобіля «MERCEDES-BENZ»;
    • частини вартості автомобіля «RENAULT ZOE»;
      • грошових коштів на банківських рахунках.

        Загальна вартість активів - понад 3,3 млн гривень.

        Водночас у НАЗК озвучили більш точні дані. Там заявили, що під час проведення моніторингу НАЗК встановило, що декларант впродовж 2022-2023 років набув впродовж три транспортних засоби за цінами, значно меншими за ринкові. Йдеться про:

        • MERCEDES-BENZ G 350 TD, 2013 року випуску, який суддя придбав в вересні 2022 року за 10 тис грн, тоді як за експертною оцінкою на дату набуття її вартість сягає понад 2,1 млн гривень;
          • MERCEDES-BENZ G 500, 2013 року випуску, який посадовець купив наприкінці 2023 року. Вартість набуття за документами склала 529 тис замість майже 685, вказаних в оголошенні на одному із сайтів з продажу транспортних засобів;
            • RENAULT ZOE, 2017 року випуску, яке придбано також наприкінці 2023 року за 5 тис. гривень. Натомість експерти оцінили транспортний засіб в майже 431,5 тис. гривень.

              Проаналізувавши доходи і видатки посадовця та його родини, НАЗК дійшло до висновку, що він не міг придбати згадане майно за рахунок законних доходів.

              Нагадаємо

              Вища рада правосуддя задовольнила подання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про надання згоди на утримання під вартою судді одного з районних судів Закарпатської області. Він підозрюється вимаганні та отриманні неправомірної вигоди за скасування арешту майна, а саме - 20 кубометрів лісоматеріалів.

              Євген Устименко

              СуспільствоКримінал та НП
              Київська область
              Закарпатська область
              Національне антикорупційне бюро України