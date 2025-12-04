За скасування арешту лісоматеріалів вимагав хабар: Вища рада правосуддя дозволила утримання під вартою судді з Закарпаття

$42.200.13
49.230.04
ukenru
12:31 • 452 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
12:12 • 2736 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:01 • 2708 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
11:24 • 5606 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
09:37 • 8906 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 21709 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 37517 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 34732 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 44867 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 55518 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.2м/с
90%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Церемонитися не будемо, чекаємо наказу": Кадиров підтримав заяву путіна про можливу війну з Європою4 грудня, 03:50 • 18726 перегляди
У Ріо-де-Жанейро зацвіли рідкісні пальми, які квітують лише раз за життя4 грудня, 05:23 • 18394 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 20611 перегляди
путін назвав "корисною" зустріч з посланцями Трампа, заявив про поділ мирного плану на 4 частини і виступив з черговими погрозами щодо Донбасу07:55 • 10350 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році08:53 • 6870 перегляди
Публікації
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет12:21 • 1136 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
12:12 • 2736 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 20817 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 55518 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 47635 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Сі Цзіньпін
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Франція
Сполучені Штати Америки
Китай
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році08:53 • 7132 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 20833 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 65777 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 68880 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 122761 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Серіали
БМ-21 «Град»
Financial Times

За скасування арешту лісоматеріалів вимагав хабар: Вища рада правосуддя дозволила утримання під вартою судді з Закарпаття

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Вища рада правосуддя задовольнила подання САП щодо тримання під вартою судді районного суду Закарпатської області. Його підозрюють у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди за скасування арешту майна.

За скасування арешту лісоматеріалів вимагав хабар: Вища рада правосуддя дозволила утримання під вартою судді з Закарпаття

Вища рада правосуддя задовольнила подання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про надання згоди на утримання під вартою судді одного з районних судів Закарпатської області. Його підозрюють у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди, повідомляє УНН з посиланням на САП.

Деталі

Йдеться про суддю одного з районних судів Закарпатської області. Слідство встановило, що фігурант в період з 15 вересня по 28 листопада 2025 року висловив прохання директору приватного товариства надати йому та третім особам неправомірну вигоду за скасування арешту й повернення товариству на відповідальне зберігання майна.

Вища рада правосуддя визнала обґрунтованими доводи подання та надала згоду на утримання вказаної особи під вартою. На сьогодні готується клопотання про обрання судді запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

 - йдеться в повідомленні САП.

Нагадаємо

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в.о. директора держпідприємства "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№98)" за вимагання 10% "відкатів".

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Закарпатська область