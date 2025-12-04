За скасування арешту лісоматеріалів вимагав хабар: Вища рада правосуддя дозволила утримання під вартою судді з Закарпаття

Вища рада правосуддя задовольнила подання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про надання згоди на утримання під вартою судді одного з районних судів Закарпатської області. Його підозрюють у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди, повідомляє УНН з посиланням на САП.

Деталі

Йдеться про суддю одного з районних судів Закарпатської області. Слідство встановило, що фігурант в період з 15 вересня по 28 листопада 2025 року висловив прохання директору приватного товариства надати йому та третім особам неправомірну вигоду за скасування арешту й повернення товариству на відповідальне зберігання майна.

Вища рада правосуддя визнала обґрунтованими доводи подання та надала згоду на утримання вказаної особи під вартою. На сьогодні готується клопотання про обрання судді запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - йдеться в повідомленні САП.



