Вимагав 10% "відкатів" за угоди: ДБР затримала в.о. директора виправного закладу
Київ • УНН
ДБР повідомило про підозру в.о. директора держпідприємства "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№98)" за вимагання 10% відкатів. Він отримав 600 тисяч гривень за контракт на 6 млн гривень на виготовлення продукції ув'язненими.
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру виконуючому обов’язки директора державного підприємства "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№98)", який вимагав "відкати" за укладені угоди із виправним закладом. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр ДБР.
Деталі
Фігурант відповідав за підписання договорів із приватними підприємцями, які замовляли у виправних закладах виготовлення продукції ув’язненими. За кожну таку угоду він вимагав 10% від суми контракту.
Правоохоронці викрили протиправні дії завдяки бізнесмену, який замовив у колонії виготовлення дротових малопомітних перешкод. Цю продукцію виробляли засуджені у "Шепетівській виправній колонії (№98)", а сума контракту становила 6 млн гривень. Чиновник запросив 600 000 гривень за "сприяння" у прийнятті рішення.
Очільника установи затримали наприкінці листопада під час отримання другої частини неправомірної вигоди - 405 000 гривень та 1300 доларів США.
Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прохання та одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 499 000 гривень.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що обвинувальний акт щодо ексміністра внутрішніх справ України часів януковича віталія захарченка передано в суд. Його звинувачують в державній зраді та виправдовуванні російської агресії - сам захарченко переховується в рф з 2014 року.