13:38 • 3894 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
12:41 • 8986 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
09:32 • 13599 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 16578 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 28791 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 18063 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 31337 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 36829 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 49505 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 41925 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
Вимагав 10% "відкатів" за угоди: ДБР затримала в.о. директора виправного закладу

Київ • УНН

 • 36 перегляди

ДБР повідомило про підозру в.о. директора держпідприємства "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№98)" за вимагання 10% відкатів. Він отримав 600 тисяч гривень за контракт на 6 млн гривень на виготовлення продукції ув'язненими.

Вимагав 10% "відкатів" за угоди: ДБР затримала в.о. директора виправного закладу
Фото: Державне бюро розслідувань

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру виконуючому обов’язки директора державного підприємства "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№98)", який вимагав "відкати" за укладені угоди із виправним закладом. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр ДБР.

Деталі

Фігурант відповідав за підписання договорів із приватними підприємцями, які замовляли у виправних закладах виготовлення продукції ув’язненими. За кожну таку угоду він вимагав 10% від суми контракту.

Правоохоронці викрили протиправні дії завдяки бізнесмену, який замовив у колонії виготовлення дротових малопомітних перешкод. Цю продукцію виробляли засуджені у "Шепетівській виправній колонії (№98)", а сума контракту становила 6 млн гривень. Чиновник запросив 600 000 гривень за "сприяння" у прийнятті рішення.

Очільника установи затримали наприкінці листопада під час отримання другої частини неправомірної вигоди - 405 000 гривень та 1300 доларів США.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прохання та одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 499 000 гривень.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що обвинувальний акт щодо ексміністра внутрішніх справ України часів януковича віталія захарченка передано в суд. Його звинувачують в державній зраді та виправдовуванні російської агресії - сам захарченко переховується в рф з 2014 року.

Євген Устименко

