14:52 • 782 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
13:38 • 5744 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
12:41 • 11455 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
09:32 • 15375 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 18384 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 31711 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 18770 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 33114 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 36997 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 49736 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 31726 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 33124 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 77503 просмотра
Требовал 10% "откатов" за сделки: ГБР задержало и.о. директора исправительного учреждения

Киев • УНН

 • 828 просмотра

ГБР сообщило о подозрении и.о. директора госпредприятия "Предприятие Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (№98)" за вымогательство 10% откатов. Он получил 600 тысяч гривен за контракт на 6 млн гривен на изготовление продукции заключенными.

Требовал 10% "откатов" за сделки: ГБР задержало и.о. директора исправительного учреждения
Фото: Государственное бюро расследований

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении исполняющему обязанности директора государственного предприятия "Предприятие Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (№98)", который требовал "откаты" за заключенные соглашения с исправительным учреждением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Детали

Фигурант отвечал за подписание договоров с частными предпринимателями, которые заказывали в исправительных учреждениях изготовление продукции заключенными. За каждую такую сделку он требовал 10% от суммы контракта.

Правоохранители разоблачили противоправные действия благодаря бизнесмену, который заказал в колонии изготовление проволочных малозаметных препятствий. Эту продукцию производили осужденные в "Шепетовской исправительной колонии (№98)", а сумма контракта составила 6 млн гривен. Чиновник запросил 600 000 гривен за "содействие" в принятии решения.

Глава учреждения был задержан в конце ноября при получении второй части неправомерной выгоды - 405 000 гривен и 1300 долларов США.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (просьба и получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 499 000 гривен.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что обвинительный акт в отношении экс-министра внутренних дел Украины времен Януковича Виталия Захарченко передан в суд. Его обвиняют в государственной измене и оправдании российской агрессии - сам Захарченко скрывается в РФ с 2014 года.

Евгений Устименко

