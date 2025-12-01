Требовал 10% "откатов" за сделки: ГБР задержало и.о. директора исправительного учреждения
Киев • УНН
ГБР сообщило о подозрении и.о. директора госпредприятия "Предприятие Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (№98)" за вымогательство 10% откатов. Он получил 600 тысяч гривен за контракт на 6 млн гривен на изготовление продукции заключенными.
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении исполняющему обязанности директора государственного предприятия "Предприятие Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (№98)", который требовал "откаты" за заключенные соглашения с исправительным учреждением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Детали
Фигурант отвечал за подписание договоров с частными предпринимателями, которые заказывали в исправительных учреждениях изготовление продукции заключенными. За каждую такую сделку он требовал 10% от суммы контракта.
Правоохранители разоблачили противоправные действия благодаря бизнесмену, который заказал в колонии изготовление проволочных малозаметных препятствий. Эту продукцию производили осужденные в "Шепетовской исправительной колонии (№98)", а сумма контракта составила 6 млн гривен. Чиновник запросил 600 000 гривен за "содействие" в принятии решения.
Глава учреждения был задержан в конце ноября при получении второй части неправомерной выгоды - 405 000 гривен и 1300 долларов США.
Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (просьба и получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 499 000 гривен.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что обвинительный акт в отношении экс-министра внутренних дел Украины времен Януковича Виталия Захарченко передан в суд. Его обвиняют в государственной измене и оправдании российской агрессии - сам Захарченко скрывается в РФ с 2014 года.