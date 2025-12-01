Справа захарченка: обвинувальний акт щодо ексголови МВС передали до суду

Обвинувальний акт щодо обвинуваченого в державній зраді та виправдовуванні агресії рф ексміністра внутрішніх справ часів януковича, ким тоді був віталій захарченко, який після подій 2014 року переховується в росії, передано до суду, повідомили у Державному бюро розслідувань, пише УНН.

Працівники ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершили досудове розслідування щодо колишнього міністра внутрішніх справ, який після подій 2014 року переховується в росії та продовжує там працювати в інтересах держави-агресора. За даними слідства, він системно вчиняв злочини проти національної безпеки України та виправдовував агресію рф. Обвинувальний акт скеровано до суду - повідомили у ДБР.

Деталі

Як вказали у ДБР, "одразу після повномасштабного вторгнення у 2022 році обвинувачений телефонував українським посадовцям і пропонував підписати з рф так званий "договір про дружбу і захист". Фактично це означало добровільну здачу територій ворогу в обмін на "високі посади". Він наголошував, що діє від імені керівництва рф".

Слідство також встановило, що "у 2017-2023 роках ексміністр активно поширював проросійські наративи, спрямовані на підривну діяльність проти України". "На сторінці у соцмережі "Вконтакте" він розміщував матеріали на кшталт "Неонацистская диктатура под информационным прикрытием", "Необходимость денацификации становится вопросом выживания народа Украины", "Несколько тезисов о кровавых преступлениях Киевской хунты" та інші. Ці публікації створювали ідеологічне підґрунтя для російської агресії та завдавали шкоди державній та інформаційній безпеці України", - ідеться у повідомленні.

"З березня по квітень 2022 року колишній посадовець оприлюднив на YouTube-каналі "INSIDE MEDIA HOLDING" близько 30 відео під назвою "Виталий Захарченко — дайджест текущих событий в Украине". У них він виправдовував агресію рф, перекручував історичні факти та повторював пропагандистські тези. Аналогічний контент публікував в Instagram, зокрема відео "Украина – это ИГИЛ?" чи "Буча: фейк или реальность?"." - зазначили у ДБР.

"Також він з’являвся у пропагандистських російських ефірах - зокрема, у програмі "Вечер с Владимиром Соловьевым" 5 червня 2022 року та під час засідання Ради Безпеки ООН у форматі відеоконференції 27 грудня 2023 року. Там він виправдовував дії рф та стверджував, що агресія нібито була "вимушеною"", - вказали у ДБР.

Як повідомляли тоді у ГУР МОУ, 27 грудня 2023 року рф планувала провести неформальне засідання Ради безпеки ООН за так званою "формулою Аррія" і серед "запрошених гостей "яких корисно було б заслухати" виступають міністр внутрішніх справ часів януковича – віталій захарченко".

Слідство проводилося у порядку спеціального досудового розслідування (in absentia).

Правова кваліфікація дій ексміністра: ч. 1 ст. 111 КК України - державна зрада; ч. 2 ст. 111 КК України - державна зрада в умовах воєнного стану; ч. 3 ст. 436-2 КК України - виправдовування збройної агресії рф з використанням ЗМІ. Максимальне покарання за цими статтями - до 15 років позбавлення волі.

"Наразі підозрюваний переховується у рф та продовжує антиукраїнську діяльність", - сказано у повідомленні.

Процесуальне керівництво здійснював Офіс Генерального прокурора.

Доповнення

За даними ДБР, у межах іншого кримінального провадження, у 2024 році слідчі ДБР передали повний пакет матеріалів для застосування санаційного механізму стягнення активів ексміністра у дохід держави. Зазначається, що серед цього майна зрадника є елітне домоволодіння з земельними ділянками у Києві. ДБР ще у 2021 році забезпечило накладення на нього арешту та передачу в управління АРМА. У жовтні 2025 року, як зазначається, Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення активів, у тому числі й домоволодіння обвинуваченого в дохід держави.