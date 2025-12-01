Дело Захарченко: обвинительный акт в отношении экс-главы МВД передали в суд

Обвинительный акт в отношении обвиняемого в государственной измене и оправдании агрессии РФ экс-министра внутренних дел времен Януковича, которым тогда был Виталий Захарченко, скрывающегося в России после событий 2014 года, передан в суд, сообщили в Государственном бюро расследований, пишет УНН.

Сотрудники ГБР под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора завершили досудебное расследование в отношении бывшего министра внутренних дел, который после событий 2014 года скрывается в России и продолжает там работать в интересах государства-агрессора. По данным следствия, он системно совершал преступления против национальной безопасности Украины и оправдывал агрессию РФ. Обвинительный акт направлен в суд - сообщили в ГБР.

Подробности

Как указали в ГБР, "сразу после полномасштабного вторжения в 2022 году обвиняемый звонил украинским должностным лицам и предлагал подписать с РФ так называемый "договор о дружбе и защите". Фактически это означало добровольную сдачу территорий врагу в обмен на "высокие должности". Он подчеркивал, что действует от имени руководства РФ".

Следствие также установило, что "в 2017-2023 годах экс-министр активно распространял пророссийские нарративы, направленные на подрывную деятельность против Украины". "На странице в соцсети "Вконтакте" он размещал материалы вроде "Неонацистская диктатура под информационным прикрытием", "Необходимость денацификации становится вопросом выживания народа Украины", "Несколько тезисов о кровавых преступлениях Киевской хунты" и другие. Эти публикации создавали идеологическую основу для российской агрессии и наносили ущерб государственной и информационной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

"С марта по апрель 2022 года бывший чиновник опубликовал на YouTube-канале "INSIDE MEDIA HOLDING" около 30 видео под названием "Виталий Захарченко — дайджест текущих событий в Украине". В них он оправдывал агрессию РФ, искажал исторические факты и повторял пропагандистские тезисы. Аналогичный контент публиковал в Instagram, в частности видео "Украина – это ИГИЛ?" или "Буча: фейк или реальность?"." - отметили в ГБР.

"Также он появлялся в пропагандистских российских эфирах - в частности, в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" 5 июня 2022 года и во время заседания Совета Безопасности ООН в формате видеоконференции 27 декабря 2023 года. Там он оправдывал действия РФ и утверждал, что агрессия якобы была "вынужденной"", - указали в ГБР.

Как сообщали тогда в ГУР МОУ, 27 декабря 2023 года РФ планировала провести неформальное заседание Совета безопасности ООН по так называемой "формуле Аррии" и среди "приглашенных гостей, "которых полезно было бы заслушать", выступают министр внутренних дел времен Януковича – Виталий Захарченко".

Следствие проводилось в порядке специального досудебного расследования (in absentia).

Правовая квалификация действий экс-министра: ч. 1 ст. 111 УК Украины - государственная измена; ч. 2 ст. 111 УК Украины - государственная измена в условиях военного положения; ч. 3 ст. 436-2 УК Украины - оправдание вооруженной агрессии РФ с использованием СМИ. Максимальное наказание по этим статьям - до 15 лет лишения свободы.

"В настоящее время подозреваемый скрывается в РФ и продолжает антиукраинскую деятельность", - сказано в сообщении.

Процессуальное руководство осуществлял Офис Генерального прокурора.

Дополнение

По данным ГБР, в рамках другого уголовного производства, в 2024 году следователи ГБР передали полный пакет материалов для применения санационного механизма взыскания активов экс-министра в доход государства. Отмечается, что среди этого имущества предателя есть элитное домовладение с земельными участками в Киеве. ГБР еще в 2021 году обеспечило наложение на него ареста и передачу в управление АРМА. В октябре 2025 года, как отмечается, Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании активов, в том числе и домовладения обвиняемого в доход государства.