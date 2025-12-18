ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно

ЄС запровадив санкції проти 41 судна російського "тіньового флоту" у межах санкційного режиму за агресивну війну рф проти України, повідомили у Раді ЄС 18 грудня, пише УНН.

Рада (ЄС) сьогодні запровадила обмежувальні заходи ще щодо 41 судна, які входять до складу російського "тіньового флоту" нафтових танкерів та сприяють енергетичним доходам росії - ідеться у повідомленні.

Таким чином, "це 41 судно додано до списку тих, на які поширюється заборона на доступ до портів та заборона на надання широкого спектру послуг, пов'язаних з морським транспортом". "Цей захід спрямований на танкери, що не ЄС, але є частиною тіньового флоту путіна, обходячи механізм стелі ціни на нафту або підтримуючи енергетичний сектор росії, або на судна, які відповідають за транспортування військової техніки для росії або беруть участь у транспортуванні краденого українського зерна та культурних цінностей з України", - сказано у повідомленні.

Як вказано, сьогоднішнє рішення, яке доводить загальну кількість підсанкційних суден майже до 600, тісно пов'язане з нещодавніми рішеннями Ради ЄС щодо внесення до списку 9 суб'єктів, що сприяють розвитку "тіньового флоту", та схвалення декларації ЄС та його держав-членів про повне використання положень міжнародного морського права щодо загроз з боку "тіньового флоту" та захисту критичної підводної інфраструктури.

"ЄС залишається готовим посилити тиск на росію та її ланцюжок створення вартості у межах "тіньового флоту", зокрема шляхом запровадження подальших санкцій", - наголосили у Раді ЄС.

