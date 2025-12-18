$42.340.15
49.630.04
ukenru
11:15 • 406 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 3110 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
08:07 • 13220 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
07:18 • 21486 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 33574 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 49913 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 48496 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 79823 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 41967 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 29336 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.1м/с
74%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Британія виділяє Україні найбільшу однорічну інвестицію для зміцнення ППО18 грудня, 02:05 • 29110 перегляди
Військові США заявили про черговий удар по судну з наркотиками в Тихому океані18 грудня, 03:02 • 30003 перегляди
"Мені дістався безлад, але я його виправлю": Трамп виступив зі зверненням до нації18 грудня, 03:27 • 32854 перегляди
Окуляри зі штучним інтелектом від Meta підсилюватимуть голос співрозмовника18 грудня, 04:23 • 29035 перегляди
росіяни масовано атакували Черкаси: цілили по критичній інфраструктурі, є постраждаліPhoto18 грудня, 05:25 • 25367 перегляди
Публікації
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 42203 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 40499 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 36876 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 79823 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 59166 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Дніпропетровська область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 19339 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 19136 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 26304 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 31985 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 66459 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Дія (сервіс)
SpaceX Starship

ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно

Київ • УНН

 • 390 перегляди

Європейський Союз запровадив санкції проти 41 судна російського "тіньового флоту". Це рішення ухвалено в межах санкційного режиму за агресивну війну РФ проти України.

ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно

ЄС запровадив санкції проти 41 судна російського "тіньового флоту" у межах санкційного режиму за агресивну війну рф проти України, повідомили у Раді ЄС 18 грудня, пише УНН.

Рада (ЄС) сьогодні запровадила обмежувальні заходи ще щодо 41 судна, які входять до складу російського "тіньового флоту" нафтових танкерів та сприяють енергетичним доходам росії

- ідеться у повідомленні.

Таким чином, "це 41 судно додано до списку тих, на які поширюється заборона на доступ до портів та заборона на надання широкого спектру послуг, пов'язаних з морським транспортом". "Цей захід спрямований на танкери, що не ЄС, але є частиною тіньового флоту путіна, обходячи механізм стелі ціни на нафту або підтримуючи енергетичний сектор росії, або на судна, які відповідають за транспортування військової техніки для росії або беруть участь у транспортуванні краденого українського зерна та культурних цінностей з України", - сказано у повідомленні.

Як вказано, сьогоднішнє рішення, яке доводить загальну кількість підсанкційних суден майже до 600, тісно пов'язане з нещодавніми рішеннями Ради ЄС щодо внесення до списку 9 суб'єктів, що сприяють розвитку "тіньового флоту", та схвалення декларації ЄС та його держав-членів про повне використання положень міжнародного морського права щодо загроз з боку "тіньового флоту" та захисту критичної підводної інфраструктури.

"ЄС залишається готовим посилити тиск на росію та її ланцюжок створення вартості у межах "тіньового флоту", зокрема шляхом запровадження подальших санкцій", - наголосили у Раді ЄС.

ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"15.12.25, 13:20 • 24235 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Рада Європейського Союзу
Європейський Союз
Україна