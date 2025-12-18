ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
Київ • УНН
Європейський Союз запровадив санкції проти 41 судна російського "тіньового флоту". Це рішення ухвалено в межах санкційного режиму за агресивну війну РФ проти України.
Рада (ЄС) сьогодні запровадила обмежувальні заходи ще щодо 41 судна, які входять до складу російського "тіньового флоту" нафтових танкерів та сприяють енергетичним доходам росії
Таким чином, "це 41 судно додано до списку тих, на які поширюється заборона на доступ до портів та заборона на надання широкого спектру послуг, пов'язаних з морським транспортом". "Цей захід спрямований на танкери, що не ЄС, але є частиною тіньового флоту путіна, обходячи механізм стелі ціни на нафту або підтримуючи енергетичний сектор росії, або на судна, які відповідають за транспортування військової техніки для росії або беруть участь у транспортуванні краденого українського зерна та культурних цінностей з України", - сказано у повідомленні.
Як вказано, сьогоднішнє рішення, яке доводить загальну кількість підсанкційних суден майже до 600, тісно пов'язане з нещодавніми рішеннями Ради ЄС щодо внесення до списку 9 суб'єктів, що сприяють розвитку "тіньового флоту", та схвалення декларації ЄС та його держав-членів про повне використання положень міжнародного морського права щодо загроз з боку "тіньового флоту" та захисту критичної підводної інфраструктури.
"ЄС залишається готовим посилити тиск на росію та її ланцюжок створення вартості у межах "тіньового флоту", зокрема шляхом запровадження подальших санкцій", - наголосили у Раді ЄС.
