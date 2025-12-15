ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"

Європейський Союз запроваджує санкції проти ще 9 осіб та організацій, що сприяють розвитку російського "тіньового флоту" межах санкцій за війну росії проти України, повідомили у Раді ЄС 15 грудня, пише УНН.

Рада ЄС сьогодні запровадила санкції проти ще п'яти осіб та чотирьох організацій, відповідальних за підтримку тіньового флоту росії та його ланцюжка створення вартості, з метою подальшого обмеження можливостей росії генерувати дохід - повідомили у Раді ЄС.

Як зазначається, "суб'єкти, що входять до списку, є бізнесменами, пов'язаними - прямо чи опосередковано - з великими російськими державними нафтовими компаніями "роснефть" та "лукойл"". "Усі вони залучені до економічного сектору, що забезпечує значне джерело доходів уряду російської федерації. Крім того, вони контролюють судна, що транспортують сиру нафту або нафтопродукти, що походять з росії або експортуються з росії, приховуючи фактичне походження нафти, практикуючи при цьому незаконну та високоризикову практику судноплавства", - ідеться у повідомленні.

"Суб'єкти, що входять до списку, - це судноплавні компанії, що базуються в Об'єднаних Арабських Еміратах, В'єтнамі та росії, які володіють або управляють танкерами, що підпадають під обмежувальні заходи, запроваджені ЄС або іншими країнами, за те, що є частиною тіньового флоту росії, та які транспортують сиру нафту або нафтопродукти, практикуючи при цьому незаконну та високоризикову практику судноплавства".

Активи суб'єктів, що входять до списку, заморожуються, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Фізичні особи також підлягають забороні на в'їзд до країн-членів ЄС або транзиту через них. Санкції поширюються на понад 2600 фізичних та юридичних осіб, які стали ціллю у відповідь на триваючу невиправдану та неспровоковану військову агресію росії проти України, вказали у Раді ЄС.

Відповідні правові акти були опубліковані в Офіційному журналі ЄС.

