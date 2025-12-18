На Лиманському напрямку Сили оборони вирівняли фронт і знищили полк противника

$42.180.06
17 грудня, 20:01
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 31493 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 34821 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 57966 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 35675 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 27462 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 24769 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 22800 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 19543 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 29052 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
Меню
У відділенні ПриватБанку ветерану з ампутацією відмовили у відновленні картки: в НБУ відреагували
17 грудня, 22:21
Британія виділяє Україні найбільшу однорічну інвестицію для зміцнення ППО
02:05
Військові США заявили про черговий удар по судну з наркотиками в Тихому океані
03:02
"Мені дістався безлад, але я його виправлю": Трамп виступив зі зверненням до нації
03:27
Окуляри зі штучним інтелектом від Meta підсилюватимуть голос співрозмовника
04:23
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex
17 грудня, 15:05
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі
17 грудня, 14:58
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається
17 грудня, 14:39
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 57966 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 45075 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію Трамп
17 грудня, 19:12
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена Спілберга
17 грудня, 16:22
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн
17 грудня, 12:18
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музей
17 грудня, 06:16
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів
14 грудня, 19:02
На Лиманському напрямку Сили оборони вирівняли фронт і знищили полк противника

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Сили оборони України вирівняли лінію фронту та покращили тактичне положення на Лиманському напрямку. У результаті спільних штурмових дій Третього армійського корпусу та ГУР МО знищено полк російської армії, значну кількість окупантів взято в полон.

На Лиманському напрямку Сили оборони вирівняли фронт і знищили полк противника

Сили оборони України вирівняли лінію фронту та покращили тактичне положення українських сил на лиманському напрямку, знищивши ворожий полк. Про це повідомляє пресслужба Третього армійського корпусу, пише УНН.

Третій корпус та ГУР МО проводять спільні штурмові дії на Лиманському напрямку: знищено полк армії рф! У результаті злагодженої взаємодії вже вдалося вирівняти лінію фронту та покращити тактичне положення українських сил у районі

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за час співпраці ліквідовано полк армії РФ, а значну кількість окупантів захоплено в полон. Дії українських військових позбавляють ворога можливості маневру й створюють передумови для подальших рішень на напрямку.

Разом із ГУР досягли оперативно-тактичного результату на Лиманському напрямку. Це продовження традиції ще з часів звільнення Мощуна й прориву гелікоптерів до Маріуполя - підставляти один одному братерське плече. Вдячний за зразкову співпрацю

- повідомив командир Третього армійського корпусу, (https://t.me/ab3army) генерал Андрій Білецький.

Командир спецпідрозділу ГУР МО Віктор Торкотюк заявив, що "це насамперед заслуга бійців і бойових командирів, які знаходять варіанти вирішення будь-якого завдання".

Нагадаємо

За минулу добу, 17 грудня, армія рф втратила 950 військових вбитими та пораненими, а також 484 одиниці техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.12.25 орієнтовно склали 1 193 300 осіб особового складу.

