На Лиманському напрямку Сили оборони вирівняли фронт і знищили полк противника

Сили оборони України вирівняли лінію фронту та покращили тактичне положення українських сил на лиманському напрямку, знищивши ворожий полк. Про це повідомляє пресслужба Третього армійського корпусу, пише УНН.

Третій корпус та ГУР МО проводять спільні штурмові дії на Лиманському напрямку: знищено полк армії рф! У результаті злагодженої взаємодії вже вдалося вирівняти лінію фронту та покращити тактичне положення українських сил у районі - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за час співпраці ліквідовано полк армії РФ, а значну кількість окупантів захоплено в полон. Дії українських військових позбавляють ворога можливості маневру й створюють передумови для подальших рішень на напрямку.

Разом із ГУР досягли оперативно-тактичного результату на Лиманському напрямку. Це продовження традиції ще з часів звільнення Мощуна й прориву гелікоптерів до Маріуполя - підставляти один одному братерське плече. Вдячний за зразкову співпрацю - повідомив командир Третього армійського корпусу, (https://t.me/ab3army) генерал Андрій Білецький.

Командир спецпідрозділу ГУР МО Віктор Торкотюк заявив, що "це насамперед заслуга бійців і бойових командирів, які знаходять варіанти вирішення будь-якого завдання".

Нагадаємо

За минулу добу, 17 грудня, армія рф втратила 950 військових вбитими та пораненими, а також 484 одиниці техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.12.25 орієнтовно склали 1 193 300 осіб особового складу.