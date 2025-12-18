армія рф втратила 950 військових та 484 одиниці техніки за добу - Генштаб ЗСУ

За минулу добу, 17 грудня армія рф втратила 950 військових вбитими та пораненими, а також 484 одиниці техніки. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.12.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 193 300 (+950) осіб;

танків – 11 432 (+5) од;

бойових броньованих машин – 23 758 (+0) од;

артилерійських систем – 35 232 (+27) од;

РСЗВ – 1 573 (+2) од;

засоби ППО – 1 263 (+1) од;

літаків – 432 (+0) од;

гелікоптерів – 347 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 91 716 (+330) од;

крилаті ракети – 4 073 (+0) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 70 480 (+119) од;

спеціальна техніка – 4 027 (+0) од.

В Генштабі додали, що дані уточнюються.

Нагадаємо

Сили спеціальних операцій України успішно атакували польовий артилерійський склад 101-ї бригади матеріально-технічного забезпечення 51 ЗВА рф на Луганщині. Операція проведена вночі 17 грудня 2025 року за допомогою ударних БпЛА FP-2.

