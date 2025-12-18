армія рф втратила 950 військових та 484 одиниці техніки за добу - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
За минулу добу, 17 грудня, армія рф втратила 950 військових вбитими та пораненими, а також 484 одиниці техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.12.25 орієнтовно склали 1 193 300 осіб особового складу.
За минулу добу, 17 грудня армія рф втратила 950 військових вбитими та пораненими, а також 484 одиниці техніки. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.12.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 193 300 (+950) осіб;
- танків – 11 432 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 23 758 (+0) од;
- артилерійських систем – 35 232 (+27) од;
- РСЗВ – 1 573 (+2) од;
- засоби ППО – 1 263 (+1) од;
- літаків – 432 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 91 716 (+330) од;
- крилаті ракети – 4 073 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 70 480 (+119) од;
- спеціальна техніка – 4 027 (+0) од.
В Генштабі додали, що дані уточнюються.
Нагадаємо
Сили спеціальних операцій України успішно атакували польовий артилерійський склад 101-ї бригади матеріально-технічного забезпечення 51 ЗВА рф на Луганщині. Операція проведена вночі 17 грудня 2025 року за допомогою ударних БпЛА FP-2.
