армія рф втратила 950 військових та 484 одиниці техніки за добу - Генштаб ЗСУ

$42.180.06
49.670.01
ukenru
17 грудня, 20:01 • 13305 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 25047 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 29763 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 50149 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 31775 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 25820 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 23514 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 22499 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 19296 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 28809 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2.3м/с
90%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Капсула часу" на глибині 2,6 км: флот Франції виявив унікальне судно XVI століття17 грудня, 20:39 • 10357 перегляди
Гімалайська "водяна бомба": Китай розпочав будівництво найпотужнішої гірської ГЕС у світі17 грудня, 20:51 • 7672 перегляди
У відділенні ПриватБанку ветерану з ампутацією відмовили у відновленні картки: в НБУ відреагували17 грудня, 22:21 • 11232 перегляди
Британія виділяє Україні найбільшу однорічну інвестицію для зміцнення ППО02:05 • 7808 перегляди
"Мені дістався безлад, але я його виправлю": Трамп виступив зі зверненням до нації03:27 • 9720 перегляди
Публікації
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 23767 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 22297 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 19569 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 50154 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 42061 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джон Гілі
Володимир Зеленський
Джо Байден
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Одеська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 10121 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 10819 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 18410 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 24668 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 59267 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian
The Times

армія рф втратила 950 військових та 484 одиниці техніки за добу - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 106 перегляди

За минулу добу, 17 грудня, армія рф втратила 950 військових вбитими та пораненими, а також 484 одиниці техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.12.25 орієнтовно склали 1 193 300 осіб особового складу.

армія рф втратила 950 військових та 484 одиниці техніки за добу - Генштаб ЗСУ

За минулу добу, 17 грудня армія рф втратила 950 військових вбитими та пораненими, а також 484 одиниці техніки. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.12.25 орієнтовно склали: 

  • особового складу – близько 1 193 300 (+950) осіб;
    • танків – 11 432 (+5) од;
      • бойових броньованих машин – 23 758 (+0) од; 
        • артилерійських систем – 35 232 (+27) од; 
          • РСЗВ – 1 573 (+2) од;
            • засоби ППО – 1 263 (+1) од;
              • літаків – 432 (+0) од;
                • гелікоптерів – 347 (+0) од;
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 91 716 (+330) од;
                    • крилаті ракети – 4 073 (+0) од; 
                      • кораблі / катери – 28 (+0) од;
                        • підводні човни – 2 (+0) од;
                          • автомобільна техніка та автоцистерни – 70 480 (+119) од;
                            • спеціальна техніка – 4 027 (+0) од.

                              В Генштабі додали, що дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Сили спеціальних операцій України успішно атакували польовий артилерійський склад 101-ї бригади матеріально-технічного забезпечення 51 ЗВА рф на Луганщині. Операція проведена вночі 17 грудня 2025 року за допомогою ударних БпЛА FP-2.

                              російське військове керівництво продовжує брехати путіну про реальну ситуацію в Куп’янську – ЦПД17.12.25, 14:11 • 2508 переглядiв

                              Віта Зеленецька

                              Війна в Україні
                              Техніка
                              Воєнний стан
                              Війна в Україні
                              Луганська область
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Сили спеціальних операцій Збройних сил України
                              Україна