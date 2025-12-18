армия рф потеряла 950 военных и 484 единицы техники за сутки - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
За минувшие сутки, 17 декабря, армия рф потеряла 950 военных убитыми и ранеными, а также 484 единицы техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.12.25 ориентировочно составили 1 193 300 человек личного состава.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.12.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 193 300 (+950) человек;
- танков – 11 432 (+5) ед;
- боевых бронированных машин – 23 758 (+0) ед;
- артиллерийских систем – 35 232 (+27) ед;
- РСЗО – 1 573 (+2) ед;
- средства ПВО – 1 263 (+1) ед;
- самолетов – 432 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 91 716 (+330) ед;
- крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед;
- корабли / катера – 28 (+0) ед;
- подводные лодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 70 480 (+119) ед;
- специальная техника – 4 027 (+0) ед.
В Генштабе добавили, что данные уточняются.
Напомним
Силы специальных операций Украины успешно атаковали полевой артиллерийский склад 101-й бригады материально-технического обеспечения 51 ОВА РФ в Луганской области. Операция проведена ночью 17 декабря 2025 года с помощью ударных БПЛА FP-2.
