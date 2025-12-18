$42.180.06
17 декабря, 20:01
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex
17 декабря, 11:22
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 42387 просмотра
армия рф потеряла 950 военных и 484 единицы техники за сутки - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 984 просмотра

За минувшие сутки, 17 декабря, армия рф потеряла 950 военных убитыми и ранеными, а также 484 единицы техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.12.25 ориентировочно составили 1 193 300 человек личного состава.

армия рф потеряла 950 военных и 484 единицы техники за сутки - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 17 декабря, армия РФ потеряла 950 военных убитыми и ранеными, а также 484 единицы техники. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.12.25 ориентировочно составили: 

  • личного состава – около 1 193 300 (+950) человек;
    • танков – 11 432 (+5) ед;
      • боевых бронированных машин – 23 758 (+0) ед; 
        • артиллерийских систем – 35 232 (+27) ед; 
          • РСЗО – 1 573 (+2) ед;
            • средства ПВО – 1 263 (+1) ед;
              • самолетов – 432 (+0) ед;
                • вертолетов – 347 (+0) ед;
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 91 716 (+330) ед;
                    • крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед; 
                      • корабли / катера – 28 (+0) ед;
                        • подводные лодки – 2 (+0) ед;
                          • автомобильная техника и автоцистерны – 70 480 (+119) ед;
                            • специальная техника – 4 027 (+0) ед.

                              В Генштабе добавили, что данные уточняются.

                              Напомним

                              Силы специальных операций Украины успешно атаковали полевой артиллерийский склад 101-й бригады материально-технического обеспечения 51 ОВА РФ в Луганской области. Операция проведена ночью 17 декабря 2025 года с помощью ударных БПЛА FP-2.

                              Вита Зеленецкая

