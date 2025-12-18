За прошедшие сутки, 17 декабря, армия РФ потеряла 950 военных убитыми и ранеными, а также 484 единицы техники. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.12.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 1 193 300 (+950) человек;

танков – 11 432 (+5) ед;

боевых бронированных машин – 23 758 (+0) ед;

артиллерийских систем – 35 232 (+27) ед;

РСЗО – 1 573 (+2) ед;

средства ПВО – 1 263 (+1) ед;

самолетов – 432 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 91 716 (+330) ед;

крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед;

корабли / катера – 28 (+0) ед;

подводные лодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 70 480 (+119) ед;

специальная техника – 4 027 (+0) ед.

В Генштабе добавили, что данные уточняются.

Напомним

Силы специальных операций Украины успешно атаковали полевой артиллерийский склад 101-й бригады материально-технического обеспечения 51 ОВА РФ в Луганской области. Операция проведена ночью 17 декабря 2025 года с помощью ударных БПЛА FP-2.

российское военное руководство продолжает лгать путину о реальной ситуации в Купянске – ЦПД