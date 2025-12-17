$42.180.06
49.670.01
ukenru
12:13 • 5898 перегляди
ССО показали відео знищення артилерійського складу окупантів на Луганщині та розкрили деталі спецоперації

Київ • УНН

 • 540 перегляди

Сили спеціальних операцій України успішно атакували польовий артилерійський склад 101-ї бригади матеріально-технічного забезпечення 51 ЗВА рф на Луганщині. Операція проведена вночі 17 грудня 2025 року за допомогою ударних БпЛА FP-2.

ССО показали відео знищення артилерійського складу окупантів на Луганщині та розкрили деталі спецоперації

Сили спеціальних операцій України провели успішну нічну атаку на логістику ворога на тимчасово окупованій території Луганської області. ССО показали відео знищення ворожого складу боєприпасів та розповіли деталі спецоперації. Про це пише УНН.

Деталі

У ніч на 17 грудня 2025 року підрозділи front-strike ССО за допомогою ударних БпЛА FP-2 уразили польовий артилерійський склад, що належав 101-й окремій бригаді матеріально-технічного забезпечення 51 ЗВА рф.

Знищений об'єкт мав стратегічне значення для загарбників, оскільки його активно використовували для постачання боєприпасів та підтримки наступальних дій російських військ на цьому напрямку. У ССО підкреслили, що продовжують вживати асиметричних заходів, аби систематично підривати наступальний потенціал окупаційної армії.

Результати операції підтверджені відповідними відеоматеріалами, які демонструють масштабне вогневе ураження складу. Це черговий крок у стратегії Сил оборони України щодо виснаження ресурсів противника на окупованих територіях.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Слов'янського НПЗ в краснодарському краї рф та низки інших об'єктів окупантів. 

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Луганська область
Генеральний штаб Збройних сил України