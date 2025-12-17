$42.180.06
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силу
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рф
ССО показали видео уничтожения артиллерийского склада оккупантов в Луганской области и раскрыли детали спецоперации

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Силы специальных операций Украины успешно атаковали полевой артиллерийский склад 101-й бригады материально-технического обеспечения 51 ОВА РФ в Луганской области. Операция проведена ночью 17 декабря 2025 года с помощью ударных БпЛА FP-2.

Силы специальных операций Украины провели успешную ночную атаку на логистику врага на временно оккупированной территории Луганской области. ССО показали видео уничтожения вражеского склада боеприпасов и рассказали детали спецоперации. Об этом пишет УНН.

Детали

В ночь на 17 декабря 2025 года подразделения front-strike ССО с помощью ударных БпЛА FP-2 поразили полевой артиллерийский склад, принадлежавший 101-й отдельной бригаде материально-технического обеспечения 51 ОВА рф.

Уничтоженный объект имел стратегическое значение для захватчиков, поскольку его активно использовали для поставки боеприпасов и поддержки наступательных действий российских войск на этом направлении. В ССО подчеркнули, что продолжают принимать асимметричные меры, чтобы систематически подрывать наступательный потенциал оккупационной армии.

Результаты операции подтверждены соответствующими видеоматериалами, демонстрирующими масштабное огневое поражение склада. Это очередной шаг в стратегии Сил обороны Украины по истощению ресурсов противника на оккупированных территориях.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Славянского НПЗ в краснодарском крае рф и ряда других объектов оккупантов. 

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Луганская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины