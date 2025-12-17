ССО показали видео уничтожения артиллерийского склада оккупантов в Луганской области и раскрыли детали спецоперации
Киев • УНН
Силы специальных операций Украины успешно атаковали полевой артиллерийский склад 101-й бригады материально-технического обеспечения 51 ОВА РФ в Луганской области. Операция проведена ночью 17 декабря 2025 года с помощью ударных БпЛА FP-2.
Силы специальных операций Украины провели успешную ночную атаку на логистику врага на временно оккупированной территории Луганской области. ССО показали видео уничтожения вражеского склада боеприпасов и рассказали детали спецоперации. Об этом пишет УНН.
Детали
В ночь на 17 декабря 2025 года подразделения front-strike ССО с помощью ударных БпЛА FP-2 поразили полевой артиллерийский склад, принадлежавший 101-й отдельной бригаде материально-технического обеспечения 51 ОВА рф.
Уничтоженный объект имел стратегическое значение для захватчиков, поскольку его активно использовали для поставки боеприпасов и поддержки наступательных действий российских войск на этом направлении. В ССО подчеркнули, что продолжают принимать асимметричные меры, чтобы систематически подрывать наступательный потенциал оккупационной армии.
Результаты операции подтверждены соответствующими видеоматериалами, демонстрирующими масштабное огневое поражение склада. Это очередной шаг в стратегии Сил обороны Украины по истощению ресурсов противника на оккупированных территориях.
Напомним
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Славянского НПЗ в краснодарском крае рф и ряда других объектов оккупантов.